NAJVIŠE SNEGA PAŠĆE NOĆAS U OVIM DELOVIMA SRBIJE Prognoza za naredne dane: Temperatura ide i do -12, evo kada će prestati da pada

- Tokom današnjeg dana snega je povremeno bilo nad većim delom severnih i središnjih delova regiona, a na jugoistoku Srbije kiša i susnežica tokom dana su prešli u sneg - piše meteorolog Marko Čubrilo u prognozi vremena za Srbiju.

Novi talas snežnih padavina se očekuje kasno posle podne i u toku noći ka utorku i stizaće sa istoka, pod uticajem ciklona nad Crnim morem.

Snega će tada najviše biti nad istočnim i severnim predelima Srbije (osim krajnjeg severa Vojvodine), većem delu Šumadije, mestimično na istoku i jugoistoku Srbije, a kasnije će se snežne padavine širiti nad istok Hrvatske, istočnu, središnju, severnu i zapadnu BiH.

Neće biti reč o intenzivnim snežnim padavinama ali kako će se pad temperature nastaviti one će biti ispod nule te će se sneg zadržavati na tlu. Snežnih padavina bi bilo ješ ponegde do sredine dana u utorak, zatim bi sneg trebao prestati, stoji u prognozi.

Do utorka posle podne niži delovi istočne, središnje i zapadne Srbije, veći deo Vojvodine (osim krajnjeg severa), istočna Hrvatska, severoistočna i severna BiH bi trebali akumulirati od 3cm do 12cm snega, dok bi viši delovi Srbije, BiH i možda planinske C.Gore nakupio od 15cm do 25cm snega.

U toku noći minimumi od -6 do -3, a maksimumi u utorak od -5 do +1 stepen Celzijusa.- Noć ka sredi vrlo hladna uz minimume do -12 do -5 stepeni Celzijusa, a u sredu maksimum od -6 do +1 stepen Celzijusa - zaključuje Čubrilo.

Kurir.rs/Alo

