NAJNOVIJE UPOZORENJE RHZM NA SNEG! Srbija večeras na udaru novih padavina, jaka vejavica u OVIM DELOVIMA! Evo i šta čeka Beograd

Tokom večeri i noći zadržaće se oblačno vreme, povremeno sa snegom slabog do umerenog intenziteta, saopštio je večeras RHMZ.

Na području Beograda takođe oblačno, povremeno sa slabim snegom, stoji u novoj najavi.

Sutra, 09. januara, u većini mesta ledeni dan sa dnevnom temperaturom ispod 0 °C, pre podne uz provejavanje slabog snega, posle podne prestanak padavina. Očekuje se lokalna pojava poledice.

Prognoza narednih dana

U drugoj polovini sedmice očekuju se umereni i jaki jutarnji mrazevi i ponegde magla. Danju umereno oblačno, uglavnom suvo i hladno vreme, u većini mesta sa dnevnom temperaturom oko 0 °C.

Sreda: Ujutru umereno do jak mraz, ponegde i kratkotrajna magla. Tokom dana umereno oblačno, hladno i suvo. Vetar slab do umeren, istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura od -9 do -5, a najviša od -2 do 1 stepen. Upozorenje: Poledica ili zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća: 70%. Tmin <-5 °C, verovatnoća: 70%.

Četvrtak: Umereno oblačno sa sunčanim intervalima, hladno i suvo. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -8 do -5 a najviša dnevna od -2 do 1, u Timočkoj Krajini oko 4 stepena. Upozorenje: Poledica ili zaleđivanje mokrih površina, verovatnoća: 70%. Tmin <-5 °C, verovatnoća: 70%.

Petak: Umereno do potpuno oblačno i hladno, uveče i tokom noći ponegde sa snegom. Vetar slab do umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od -8 do -3, a najviša dnevna od -1 do 3 stepena.