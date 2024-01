OD -14 DO PLUS 18, SLEDE ALARMANENTE PROMENE VREMENA: Srbiju očekuje TEMPERATURNI ŠOK, a evo kada ponovo počinje da pada SNEG

Do kraja nedelje uglavnom suvo uz postepeno popuštanje hladnoće. Početkom nedelje umereno hladno uz prolazne padavine. Sredinom nedelje vrlo toplo, ali je oko 19. januara moguće polazno zahlađenje, nakon čega bi ponovo bilo relativno toplo. Uslova za jače zahlađenje za sada ima tek pred sam kraj meseca

- Danas pretežno oblačno uz ređe provejavanje snega. Vetar slab do umeren, severozapadni, a dnevni makismum od -3 do +3 stepena Celzijusa, preneo je Marko Čubrilo.

Za vikend suvo ali uz hladne noći i minimume od -10 do -4, a ponegde uz vedre noći i oko -14 stepeni Celzijusa. Tokom dana pretežno sunčano uz postepeno popuštanje hladnoće i maksimume d 0 do +5, osim u predelima sa maglom gde će biti oko -1 stepen Celzijusa.

U ponedeljak promenjljivo oblačno, posle podne uz jače naoblačenje povremene padavine, mešovitog tipa, kiša, susnežica i sneg, a ponegde može biti i ledene kiše. Duvaće umeren, prvo zapadni i jugozapadni, zatim severni i severozapadni vetar.

Dnevni maksimum u ponedeljak od 0 do +5 stepeni Celzijusa. U utorak ujutro ponovo mraz, uglavnom do -8 do -1, ali tokom dana toplije uz maksimum i do oko +7 stepeni Celzijusa. Naredna dva dana ka nama će u jakom jugozapadnom strujanju priticati topao vazduh te će se maksimumi kretati od -6 do +16, a lokalno uz fenski efekat jugozapadnog vetra i do oko +18 stepeni Celzijusa.

U sredu bez padavina, dok se u četvrtak posle podne na zapadu, jugozapadu i seveozapadu regiona očekuje pojava kiše ili pljuskova.

Oko 19.01. bi uz jače, prolazno pogoršanje moglo na kratko i zahladiti te bi osim kiše snega ponovo moglo biti i u nizijama, posebno 20.01. Za sada taj sneg ne deluje kao održiv i svakako se neće kombinovati sa jačim mrazem tako da bi oko 20.01. dnevni maksimum bio od -1 do +4 stepena Celzijusa.

Ovo pogoršanje za sada ima oko 50% ostvarivosti i tek za dan ili dva će biti jasnije hoće li do njega i u kojoj meri doći. Oko 22.01. jutra hladna uz mrazeve od -8 do -1 ali tokom dana postepeno toplije tako da bi oko 23.01 maksimumi već bili od +4 do +8 stepeni Celzijusa, što je iznad proseka, precizira meteorolog.

Signal za neko konkretnije i održivije zahlađenje za sada i dalje stoji za period pred sam kraj meseca, ali obzirom da će oko 20.01. uslediti još jedno zagrevanje stratosfere (ni blizu tako jako kao prošlo) moguće je da usledi kidanje već oslabljenog stratosfernog polarnog vrtloga, ali više u svemu tome za oko nedelju dana.