OGLASILA SE FABRIKA IZ ALEKSINCA U KOJOJ SE DOGODILO MASOVNO TROVANJE: Izvršena merenja vazduha, evo šta je rezultat

Fabrika "Magna" u Aleksincu objavila je saopštenje u vezi sa slučajem trovanja lepkom, gde je preksinoć 104 radnika bilo izloženo otrovu.

Tokom noći, došlo je do novog incidenta, pri čemu se 57 radnika, sa simptomima sličnim prethodnoj večeri, obratilo Hitnoj pomoći. Od njih je deset upućeno u bolnicu radi daljeg lečenja.

- Magna potvrđuje da je tokom rutinske operacije održavanja podne obloge na našoj lokaciji u Aleksincu nažalost došlo do toga da neki zaposleni iskuse štetan uticaj na zdravlje. Lepak koji je korišćen tokom radova održavanja je standardni lepak za komercijalnu upotrebu. Na prvom mestu želimo da svim zaposlenima koji su pogođeni izrazimo iskrene želje za brz oporavak - navodi se u saopštenju pomenute fabrike.

Kako dalje navode, nakon saznanja o incidentu odmah su obavestili sve nadležne ustanove kako bi sproveli detaljna ispitivanja.

- Procena kvaliteta vazduha koja je sprovedena u međuvremenu nije pokazala nikakve indikatore zagađenja. Obaveštavaćemo vas o eventualnom daljem razvoju trenutne situacije - zaključuju oni.

Nakon prvog trovanja Osnovno javno tužilaštvo je proveravalo dva scenarija – da je do trovanja došlo usled isparenja od lepka kojim je lepljen etison u prostoriji površine 30 do 40 kvadrata, koja se nalazi u sredini hale površine 12.000 kvadrata. Drugi scenario koji je proveravan je bila hrana iz kantine, ali je ta mogućnost da je to uzrok trovanja mnogo manja jer nisu svi radnici jeli u kantini a simptomi trovanja kod hrane se javljaju kasnije nego u slučaju disajnih puteva.

Nakon što su izvršena merenja vazduha unutar hale, juče popodne je konstatovano da je vazduh čist pa se treća smena vratila na posao, kada se posle ponoći, desilo opet trovanje.

Kurir.rs/Blic