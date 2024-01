KOLIKO JE ZAPRAVO OPASAN CARSKI REZ?! Kontić: Izgubićete više od LITAR KRVI, rizici su PREVELIKI, a za lekare je najjednostavnije

Prema poslednjim podacima, u Srbiji se skoro trećina žena porađa carskim rezom, što je više od preporučenih 10-15% medicinski opravdanih carskih rezova po preporuci Svetske zdravstvene organizacije.

Prof. dr. Olivera Kontić, profesor Medcinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i predsednica ginekološko akušerske sekcije Srpskog lekarskog društva, gostovala je u emisiji Puls Srbije gde je otkrila koliko je zapravo opasan carski rez za ženu i dete.

- To je jedna od najtežih odluka koje donosimo. Ja ovaj posao radim preko 30 godina. Radila sam ga kao specijalizant, sad već kao iskusan lekar. I to je sigurno po svojoj kvalifikaciji jedan od najrizičnijih poslova, rad u porodilištu. To je zaista jedno veliko breme. Kada govorimo o carskom rezu, najpre moramo da razjasnimo jednu stvar. Carski rez na zahtev ne postoji u ovoj zemlji. Ne postoji medicinsko opravdanje za tako nešto, u zakonskoj regulativi tako nešto ne postoji. Dakle, indikacije za carski rez postavlja lekar. Carski rez bi trebalo da bude spasilačka operacija, tako je i nastao, ili da spasi život majke ili život deteta ili oboje. Zašto se poveća ekstremno broj carskih rezova u svetu, pa i kod nas? Zato što je tako mnogo lakše. Dakle, vi carski rez uradite za 30 minuta. Ako hoćete da porodite prvorotku, to može da traje od 10 do 16 sati - navela je Kontić.

Da li je carski rez bolje rešenje za ženu i za njenu bebu?

- Nikako. Ni slučajno. Dakle, ne postoji studija i ovo govorim sa apsolutnom odgovornošću, da izuzev u zaista određenim indikacijama je carski rez bolje rešenje za ženu i za bebu. U toku vaginalnog porođaja žene, izgube do pola litra krvi. U toku carskog reza, bar litar. Moguće su intraoperativne operacije, u toku operacije. Od toga da možete da povredite i bebu dok otvarate matericu. Posto operativne komplikacije koje nastoje. To što je žena zauvek operisana žena, koja samim tim što je imala prethodno carski rez, je faktor rizika za sledeće trudnoće. Najjednostavnije je uraditi carski rez i mnogo doktora će, moram nažalost to i da priznam, iz komfora tako nešto i uraditi. Ali, naše trudnice to doživljaju na potpuno pogrešan način. Carske rezove su reklamirale mnoge naše estradne zvezde. Svi znamo da postoje sada i privatna porodilišta, gde žena kaže, divno je bilo. Nismo svesni koji su rizici! Niko nije svesen, zato što ne postoje edukacija naših pacijenata. Dakle, moralo bi na tom planu, ako ništa drugo, mnogo toga da se uradi - rekla je.

