"UKOLIKO JE GINEKOLOG PRATIO PROTOKOL, NIJE KRIV?!" Advokat o slučaju Marice Mihajlović: U SUPROTNOM MU PRETI DO 3 GODINE ZATVORA

Tragična sudbina porodilje Marice Mihajlović, koja je doktora Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici optužila za akušersko nasilje i to da je odbijao i da joj uradi carski rez zbog čega se, nakon nekoliko sati mučenja i nje i bebe, beba zaglavila u kanalu, usled čega je i preminula, potresla je Srbiju.

Ovaj slučaj skrenuo je pažnju javnosti na prava žena na porođaju, kao i na važnost dobre komunikacije između osoblja i porodilja tokom porođaja.

Advokat Nemanja Todorović i prof. dr. Olivera Kontić, profesor Medcinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu; predsednica ginekološko akušerske sekcije Srpskog lekarskog društva, gostovali su u emisiji Puls Srbije gde su prokomentarisali ovu tragičnu vest.

- Zaista izražavam najdublje saučešće i verujem da to govorimo u ime svih ginekologa Srbije. Ono što je takođe važno u ovoj situaciji, mislim da je jako značajno, jeste odvojiti dve stvari. Ona je govorila o obe. Jedna stvar je ono što je od pre dve godine nastalo kao kovanica akušerskog nasilja, koja se odnosi pre svega na komunikaciju sa pacijentom, na ophođenju prema pacijentu. Druga stvar je lekarska greška. Mislim da te dve stvari ne smemo zaboraviti. Mi kao struka ne da ne želimo da ćutimo. Mi smo pre dve godine na našu inicijativu napravili u okviru našeg najvećeg nacionalnog kongresa raspravu upravo o tom novom terminu koji je nazvan akušersko nasilje. Mi smo pozvali vrlo kompetentne sagovornike, poštovane sociološkinje, novinarke koje se bave tom problematikom, pišu o tome, rade na tome i započeli kao struka - rekla je Kontić i dodala:

- Dakle, mi smo ti koji su preduzeli inicijativu da razgovaramo o tome šta je to. Za nas je to bilo novo, akušersko nasilje, govoriti o nasilju, nasilnicima, etiketa je zalepljena, više nikad nije sklonjena. Prošle godine smo opet, na sledećem kongresu, jedno od najznačajnijih predavanja posvetili upravo komunikaciji sa pacijentom. Dakle, mi hoćemo da razgovaramo o tome. Mi ne negiramo da sigurno postoje primeri neprimerenog, u najmanju ruku, ponašanja prema našim trudnicama, prema porodiljama. Ali ja moram da kažem u odbranu ovih gotovo hiljada i po ljudi koji čine naše udruženje i koji porađaju godišnje 40 hiljada žena, da su ti ljudi izuzetak, a ne pravilo. Treba da pričamo o pojedincima i da naravno ne svrstavamo čitavu skupinu u isti koš. Mislim da niko od nas apsolutno ne sme da ostane bez komentara i bez reakcije na to što nazivamo neprimerenim ponašanjem prema našoj pacijentkinji u tom trenutku. S druge strane, lekarska greška spada u domen krivičnog prava, gde mi kao lekari možemo zbog lekarske greške, ne samo da izgubimo licencu, već i da završimo u zatvoru i takvih slučajeva je bilo.

Kontić je potom navela da nije predmet nagađanja šta je taj lekar zaista pogrešio.

- Ministarstvo je preduzelo mere, unutrašnji nadzor, spoljašnji nadzor. Mnogo puta sam bila u spoljašnjem nadzoru kad se pacijenti žale zbog nekog postupanja, ishoda, porođaja i slično i to je, vrlo težak i nezahvalan posao, gde vi s jedne strane imate trudnicu koja se oseća oštećenom i oštećena je konkretno. Ali imate s druge strane i neke druge ljude, naše kolege koja je ta greška ili potencijalna greška može mnogo toga u životu da košta. Dakle, mi se nećemo štititi, ali moramo biti objektivni, moramo pustiti da se taj deo, koji se odnosi na to da li je ovaj čovek pogrešio, šta je pogrešio, kada je pogrešio, to ne sme biti predmet nagađanja. Ne sme biti predmet spekulacija na društvenim mrežama, u krajnjoj liniji - navela je Kontić.

Todorović se potom osvrnuo na pravnu stranu ovog slučaja.

- Ovo krivično delo, kada dođe do takvih okolnosti, naziva se nesavesno pružanje lekarske pomoći. To je naš krivični zakonik prepoznao i odredio kaznu zatvora u rasponu od 2 meseca do 3 godine. Zakon podrazumeva da ukoliko je neko na očigledan način nesavesno pružao lekarsku pomoć i to je dovelo do narušavanja zdravstvenog stanja ili smrti, ima se kazniti... to je ono što kaže zakonski tekst. To sve onda moramo da podvedemo pod ta 2 ili 3 reda zakona i da odlučimo da li je nešto lekarska greška - rekao je advokat i dodao:

- Ima nešto što se zove protokol. Ukoliko se taj protokol prati, šta god da je ishod on tu nije pogrešio i nije došlo do nesavesnog lečenja. Jednostavno se ljudima dešavaju zdravstvene tegobe koje nekad prebrode, a nekad ne. Ti lekari nisu satdžije pa da svaki mehanizam radi, to je organizam. Međutim, ukoliko je došlo do narušavanja protokola bez obzira da li je porodilja ili famozna operacija čukljeva i iz te improvizacije lekara došlo do posledice. To onda jeste greška.

