"AKO NEMATE NOVAC, PROBLEMI OKO POROĐAJA SU VEĆI" Usijana atmosfera u emisiji zbog smrti bebe: Koliko žena deli ovo iskustvo?

Svi smo već upoznati sa slučajem Marice Mihajlović, porodilje koja je ponovila da je ginekolog iz Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici kriv za smrt njenog novorođenčeta, a ispred Skupštine grada u Sremskoj Mitrovici u subotu je održan protest protest protiv akušerskog nasilja.

Bez obzira na veliki broj prijavljenih slučajeva, akušersko nasilje kao da je i dalje tabu tema, iako stručnjaci smatraju da je akušersko nasilje sistemski problem.

Ovim povodom gosti "Pulsa Srbije" su Ana Petrović, psiholog, autor dokumentarca o akušerskom nasilju "Mama sutra", ginekolog dr Borislav Antonijević i Savo Pilipović, "Udruženje pacijenata Srbije".

Ana Petrović je prvo spomenula zajedničku sponu kod žena koje su se požalile na ovakvu vrstu nasilje:

- Više je tu stvari, ali možemo početi od toga da je sistem ustrojen da je uloga žene dosta sužena. Uglavnom se obraća pažnja na to šta se dešava u njenom telu, a to na neki način ima veze i sa razvojom istorije ginekologije akušerstva. Čak smo i tu temu dotakli u serijalu, budući da porođaj nije samo biološki čin, već i kulturni. Kada su žene počele da se porađaju u bolnicama, praksa je bila da budu pod uticajem određenih sredstava, odnosno da budu bez svesti. Još tada su uvedene neke prakse koje su morale da budu takve kakve jesu. Samim tim, žena je bila telo nad kojim se vrši porođaj. Delovi onoga što mi danas gledamo jeste eho i toga, a na to su nadošli i ostali uzroci, što lični, onda kulturni, civilizacijski...

Antonijević je odgonetnuo zbog čega u 21. veku, nakon dosta vremena u ovoj praksi, društvo se suočava sa ovakvim problemima, kada bi baš trebalo da bude obrnuto:

- Ne znam šta su oni hteli da promene, kako su hteli da medicinom poboljšaju položaj žene u tom periodu, ali ću reći moj stav. Za mene je trudnica Božansko biće. Dakle, to je osoba koja u sebi stvara život, razvija i dovodi u ovaj naš svet nekoga ko će možda biti novi Nikola Tesla, Milanković ili bilo ko ko je bilo šta doprineo porodici ili društvu u celini. Ne znam gde se tačno taj stav o trudnoj ženi izgubio, gde smo mi to skrenuli u periodu razvoja gde govorimo da svaka godina donosi poboljšanje. Stav o trudnicama bi trebalo da bude totalno različit od ovoga što viđam. Trudnoj ženi se pomaže u svakom segmentu društva.

Potom je rekao šta se pitao kada je čitao ispovest Marice Mihajlović:

- Kada sam pročitao Maricin izveštaj, negde na kraju mozga sam želeo da to nije istina. Ne želim da prihvatim da takve stvari mogu da se dese. Ono što mi moramo da izbegnemo jesu sudovi javnosti i van institucija koje bi trebalo da rade, a ne rade. Ovakve stvari ne treba da se dešavaju. Zašto se niko ne žali na medicinsko osoblje u privatnim ustanovama? Zašto je tamo osoblje preljubazno? To je isto osbolje, većina njih ujutru radi u državnoj ustanovi, pa za dodatni novac rade i privatno. Shvatam da su mala primanja, trebalo bi da budu veća s obzirom na stepen odgovornosti posla.

Pilipović se osvrnuo na broj žena koje su se njemu prijavile za ovakav vid nasilja:

- Pa, veliki. Pre nego što odgovorim na ovo pitanje šire, veoma je važno da i u ovim danima kada smo ljuti, besni, tužni... Da ne smemo kriminalizovati sve doktore i medicinske sestre. Dakle, u našem zdravstvu ima puno dobrih i čestitih lekara i oni drže zdravstveni sistem u životu. Sada smo dobili možda i najgori aspekt našeg zdravstvenog sistema. Kada sam objavio na Fejsbuk grupu da ću gostovati ovde, meni se javio znatan broj prijateljica i rekle da su imale loše iskustvo na porođaju. Akušersko nasilje postoji decenijama, to nije problem od prošle nedelje, niti ćemo ga rešiti ove nedelje. Rekao bih da živimo u društvu koje voli da se laže. Kada je u pitanju ulazak trudnice u porodilište, ako imate volje i novaca da date poklon ili taj novac, problemi su manji ili ih nema. Problemi nastaju najčešće kada nemate volju ili novac da date taj poklon. Trebalo bi da bude drugačije.

