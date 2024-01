"IDITE NA KASU, PLATITE, DONESITE RAČUN PA ĆU VAM DATI HRANU"! Trgovci uveli novu praksu, zaratili s potrošačima, a sve zbog OVOGA

Zbog svakodnevnih krađa u prestoničkim marketima pojedini trgovci su uveli novu praksu - potrošač prvo plati hranu, pa tek onda je uzima!

Poznato je da su trgovci zbog krađa prinuđeni da stavljaju zujalice na žvake, kafu, konzerve, pa čak i papir za suhomesnate proizvode, međutim, nekima ni to nije pomoglo nego su morali da uvedu plaćanje unapred.

Na društvenoj mreži X pokrenula se polemika nakon što je Beograđanka objasila njihovu novu praksu.

- Juče u marketu vidim pršutu, popust 62 odsto, pokažem komad koji hoću, žena izmeri, pruži mi samo onaj papirić sa cenom koji vaga izbaci i kaže: "Idite na kasu, platite, donesite račun pa ću vam izdati pršutu". Treptala sam u prazno 30 sekundi pre nego što sam shvatila šta priča - navodi se u objavi i dodaje:

foto: Printscreen/ X

- Kaže žena: "Molim vas izvinite, ali sve pokradoše, pa je šef odlučio da pršutu tako prodajemo". I okej, završim kupovinu, sa sve kesama se vratim na delikates, pružam račun i ona ga potpisuje, kaže dešava se da se dva puta vrate po pršutu, uzmu kod mene, sačekaju smenu, pa i kod koleginice.

Ispod objave nizali su se komentali šokiranih korisnika ove mreže.

- U jednom marketu kasirke imaju kontrolne vage. Prenerazila sam se kad mi ispričala kako kupci izmere na primer tri, četiri kivija, nalepe cenu, a onda ubace još toliko u kesu. Svojevremeno su trpali kivi u kesu, a kucali šifru za krompir. Svašta ljudi rade - piše u prvom komentaru, dok je autorka dodala:

- Šokirala sam se idejom da moram unapred da platim hranu. Žena na redu posle mene je stajala kao ukopana, gledala šokirano, saslušala šta smo pričale, rekla: "Ma, šta to govorite"? Okrenula se i otišla. Znaš kakav poriv da uradim isto, ali me bio blam da radnica ne pomisli da sam planirala da ukradem jebenu pršutu, a da me procedura omela.

Bonus video:

01:02 TRGOVCI ĆE PODIĆI CENU AKO VIDE DA PRODAJA NE OPADA Stručanjak upozorava: Kriza je nepredvidiva, ne možemo znati kako će biti