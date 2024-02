OPTUŽILI NAS ŠTO GA NISMO VAKCINISALI, A DETE NAM JE ŽIVELO SAT I PO! Roditelji prolaze kroz pakao, majku SUROVO uvredili! (VIDEO)

Televizija Kurir emitovała ispovest Ivane Filipović kojoj je nakon porođaja u opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici, za šta krivi greške lekara, sin preminuo nakon samo sat i po vremena života.

foto: Kurir televizija

Nakon teške tragedije koju su preživeli, Ivana i njen suprug Aleksandar susreli su se sa novom mukom. Naime, Ivana je posle porođaja potpisala dokumentaciju za roditeljski dodatak na koji je maleni Vuk imao pravo, a onda je preminuo i to pravo nije ostvario.

Aleksandar kaže da novac nije ono što oni žele, već borba za svako njihovo buduće dete, koje kako tvrdi prema rešenju koja im je dostavljeno, neće imati pravo na roditeljski dodatak.

foto: Kurir televizija

- Dešava se sledeća stvar. Ivana je posle porođaja dobila dokumentaciju da potpiše od strane bolnice koja podnosi zahtev za pomoć države koju nude. Ivana to potpiše u stanju posle porođaja. Inače, ne bismo ni tražili to. Već smo imali dovoljan naš gubitak, nije nam trebalo to. Ali opet, oni joj kaže, imate pravo na to, čim vaše dete udahne vazduh, smatra se da je ono rođeno, živo rođeno i da ima pravo na nešto. Naš zakon kaže da ne treba da bude tako - rekao je Filipović.

foto: Kurir televizija

Ono što je međutim sporno jeste razlog zbog kojeg je pomoć odbijena:

- Ne treba nam pomoć ta. Ali ono što je bitno, oni donose takvu odluku da dete ne dobija pomoć zbog svega toga što nije izvršena vakcinacija. Moja žena i ja ispadamo antivakseri, ispadamo ljudi koji su protiv svih mogućih normi, protiv svega i naša buduća deca nemaju nikakva prava. To je ono što je suština ove priče. To je ono što su oni doneli takvu odluku na koju smo se mi žalili. Jednostavno smo rekli, beba nije mogla biti vakcinisana jer je živela sat i po. Ne možete vakcinisati, ima redosled vakcinacija koji je predviđen. Nije moglo.

foto: kurir televizija

Žalba koju su Filipovići podneli odbijena je.

- Na našu žalbu oni odgovaraju rešenjem u kojem odbijaju našu žalbu, menjaju osnovu rešenja i govore sledeće. Nije postojala briga majke za dete. Zamislite vi kako je kad to čuje majka koja je izgubila dete - da ona nije brinula o svom detetu. Znači nije postojala briga majke za dete. I onda mi podnosimo tužbu kojom pokrećemo upravni spor, kojim mi tražimo kod suda da se poništi takvo rešenje.

Nakon što je žalba protiv rešenja Nadležne gradske uprave odbijena od strane pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Filipovići su se odlučili na tužbu koju su podneli kod Upravnog suda i to prošle godine. Redakcija se sa upitom o ovom predmetu obratila Upravnom sudu, odakle je stigao odgovor da je predmet formiran 28. aprila 2023. godine i da će biti rešen u razumnom roku.

03:14 OPTUŽILI NAS ŠTO GA NISMO VAKCINISALI, A DETE NAM ŽIVELO SAT I PO! Roditelji prolaze kroz pakao, majku SUROVO uvredili

Filipovići skoro godinu dana postavljaju pitanje kako je moguće da budu kažnjeni zbog nevakcinisanja bebe koja je živela tek sat i po i zašto zbog toga njihova buduća deca neće moći da ostvare svoja prava.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

09:16 AKO NOVOROĐENČE DOBIJE VELIKI KAŠALJ, PRESTAJE DA DIŠE! Eksperti o vesti da su 4 bebe preminule: Ne znate šta je u pitanju