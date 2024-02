BEZ METEOROLOŠKE SLUŽBE NIJEDAN VOJNI LET NE BI MOGAO DA BUDE REALIZOVAN! Branković: Najbolje je kad su oči na terenu! (FOTO)

Čitav jedan vek je prošao otkad je u vojsci Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca osnovana prva meteorološka služba. Vojna meteorologija zauzima važno mesto u sistemu odbrane, a bez meteorološke službe nijedan let ne bi mogao da bude realizovan!

Ekipa Kurira posetila je odsek meteorološke službe Vojske Srbije, koji se nalazi u okviru Operativnog centra Komande RV i PVO i predstavlja jedinu meteorološku službu u celoj Vojsci Srbije.

Zoran Branković, vojni službenik i načelnik odseka meteorološke službe u Operativnom centru Komande ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, kaže za Kurir da se oni bave pisanjem vazduhoplovnih prognoza.

foto: Nemanja Nikolić

Vazduhoplovne prognoze

- Rade se za period od 24 sata za vojne aerodrome i celu zemlju, za 48 sati unapred za vojne aerodrome i celu zemlju, kao i malo opštiji izgled vremena za četiri dana unapred. Pored toga, služimo Operativnom centru, Komandi RV i PVO i njenim jedinicama za planiranje letenja, vežbi, prevoženja i ostalih aktivnosti kojima su bitne meteorološke informacije kojima raspolažemo - objašnjava Branković.

Meteorološka služba je inače koordinisana s Republičkim hidrometeorološkim zavodom, koji je krovna meteorološka institucija u našoj zemlji.

- Imamo posebnu vezu s njima i sav prognostički materijal koji nama treba primamo od njih. Obrađujemo ga i ono što nam je potrebno izdvajamo, pravimo našu prezentaciju i na osnovu toga pišemo naše prognoze. Pored RHMZ, imamo i pristup automatskim stanicama Kontrole letenja - SMATSA, koje se nalaze i na vojnim aerodromima, gde u realnom vremenu možemo da imamo sve podatke značajne za nas, kao i osmatranje osmatrača koji se nalaze na tim stanicama - kaže Branković i dodaje:

- Naša uloga se svodi na planiranje letenja. Služimo za potrebe Operativnog centra KRV i PVO, odnosno za organizaciju i planiranje letenja koje će se događati u nekom narednom periodu. Pored toga, naše prognoze šaljemo i Ministarstvu odbrane i Generalštabu, gde svi imaju pristup njima, i ažuriramo tabele aktuelnim meteorološkim podacima s vojnih aerodroma, dostupnim svim jedinicama KRV i PVO. Takođe treba napomenuti da izvršnu meteorološku pripremu letačkih jedinica vrši isključivo SMATSA.

foto: Nemanja Nikolić

Rad na terenu

Branković ističe da njihov rad može biti i na terenu.

- Obavljali smo dužnost meteorološkog prognostičara i osmatrača u terenskim uslovima i po nekoliko sedmica na licu mesta radili pripreme i meteorološko obezbeđenje pri izvođenju vežbe. Na terenu to izgleda ovako: imamo komandno mesto, ponesemo svoje računare, povežemo uređaje koje imamo i tu obrađujemo podatke, pišemo prognoze i vršimo pripremu. Dostupni smo da možemo da izađemo na teren, vidimo bazu i količinu oblaka, pravce, premeštanje... Najbolje je kad su oči na terenu, možemo sve to da uradimo i odavde, pomoću satelitskih snimaka i radarskih slika, ali kad si tamo, kad se uživo vidi kako se sve to premešta, kako se sve razvija, onda je to najveća korist.

A počeci vazduhoplovne meteorologije u vojsci vezuju se za 1. novembar 1919, kad je formirana prva meteorološka stanica za potrebe tadašnjeg vazduhoplovstva od jedne stare meteorološke stanice francuskog porekla, donete sa Solunskog fronta. Na čelu te meteorološke stanice bio je narednik Ljubomir Đurić.

foto: Nemanja Nikolić

- Stanica je prikupljala podatke i selila se iz Beograda, Petrovaradina, Novog Sada i svih okolnih mesta u kojima je bilo potrebe da prikuplja podatke za potrebe vazduhoplovstva, da bi se 1. novembra 1923. formirala meteorološka sekcija pri prvoj vazduhoplovnoj komandi tadašnje države i taj datum se smatra početkom organizovanja meteorološke službe u vojsci. Na njeno čelo je postavljen poručnik Ljubomir Đurić. U godinama koje slede počinje brzo opremanje meteorološke sekcije meteorološkim stanicama i instrumentima i popuna ljudstva, tako da je već naredne godine izrađivan meteorološki bilten, prognoza vremena za 36 sati unapred - rekao je Branković.

Tada su formirane i meteorološke stanice, prvo na aerodromima u Zagrebu, Sarajevu, Pančevu, Skoplju, a onda i u drugim mestima, ravničarskim i planinskim, koja su bila od značaja za tadašnje vazduhoplovstvo.

Meteorološka škola

- Godine 1926. osnovana je i meteorološka škola, jer je bilo potrebe za vojnicima, podoficirima i oficirima koji su završili meteorološki kurs, da bi mogli popuniti sve te stanice i odseke koje su se formirali u narednim godinama. I meteorološka sekcija 1936. prerasta u meteorološko odeljenje. Meteorološke stanice i meteorološka služba su se razvijale tokom vremena, da bi do početka Drugog svetskog rata bilo preko 70 stanica. Tada biva uništena mreža meteoroloških stanica i gasi se vojna meteorološka služba. Obnova meteorološke službe počela je 1943, kad je formirana meteorološka sekcija pri vrhovnom štabu Narodnooslobodilačke vojske, a već krajem te godine formira se meteorološka stanica štaba Komande vazduhoplovstva, meteorološka stanica na aerodromu u Zemunu i meteorološki centar u Zemunu.

JUBILEJ Sto godina od prve meteosekcije u vojsci U Domu vazduhoplovstva u Zemunu 1. novembra prošle godine održana je svečana akademija povodom obeležavanja Dana meteorološke i navigacijske službe Vojske Srbije i sto godina od formiranja prve meteorološke sekcije u srpskoj vojsci. Na svečanosti su predstavljeni najznačajniji rezultati rada službe u godini za nama i dodeljena priznanja najboljim pojedincima, kao i zahvalnice institucijama s kojima je ostvarena uspešna saradnja u realizaciji namenskih zadataka. - Povodom praznika, prikazan je i dokumentarni film "100 godina meteorološke službe", a priređena je i izložba u galeriji Doma vazduhoplovstva. Obeležavanje praznika je bilo prilika da se napravi osvrt na vek dugu istoriju službe i istakne posvećenost i samopregor generacija vojnog i civilnog osoblja čijom zaslugom je meteorološka i navigacijska služba danas visokoprofesionalan i moderno opremljen deo Vojske Srbije - saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Nakon Drugog svetskog rata, s formiranjem savezne uprave i republičkih uprava hidrometeorološke službe, u nadležnosti vojne vazduhoplovne meteorološke službe ostale su samo aerodromske meteorološke stanice i meteorološke stanice u vojnim bazama.

foto: Nemanja Nikolić

- Novi period u istoriji meteorološke službe u vojsci dešava se 1988, kada dolazi do integracije civilne i vojne meteorološke službe na aerodromima u okviru Savezne uprave za kontrolu letenja, tzv. SUKLA (danas je to Kontrola letenja Srbije i Crne Gore - SMATSA), koja preuzima kompletnu nadležnost i vrši meteorološko obezbeđenje svih letačkih jedinica, kako civilnih, tako i vojnih, na aerodromima i iznad cele teritorije zemlje. Tokom NATO agresije 1999. meteorološka služba u vojsci bila je na visini zadatka i pružila je sve neophodne informacije Komandi RV i PVO i jedinicama, što je omogućilo dalje izvršavanje zadataka. Od 2005. u Komandi RV i PVO, a u sklopu Operativnog centra, formira se meteorološka stanica koja je kasnije preimenovana u odsek meteorološke službe i koja će predstavljati jedini organ zadužen za meteorološko obezbeđenje u Vojsci Srbije.

