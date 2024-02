PAŽNJA! AKO VAM SE LJUBIMAC OTRUJE IMATE SAMO SAT VREMENA! Veterinar za Kurir TV otkrio: Samo OVA 3 NAČINA ĆE GA SPASITI

Na Kosmaju su prethodnih dana nepoznate osobe otrovanim kobasicama trovale i lutalice i vlasničke pse, a zatrovana hrana pronađena je i u kosmajskom parku. Lokalni veterinati sumnjaju da je reč o otrovu kreozan.

Veterinar Dragan Vesić uključio se u jutarnji program Kurir televizije gde je otkrio više o otrovu kreozan, ali i kako ova vrsta otrova utiče na životinje.

- Kreozan se sve manje nalazi na našem tržištu i sve je teže doći do njega. Međutim, postoji dosta drugih pesticida odnosno sredstava koji služe za uništavanje štetočina koji su veoma opasni za kućne ljubimce, prvenstveno za pse. Zato što izazivaju teška oštećenja centralnog nervnog sistema i perifernog. Zatim, jetre, bubrega i drugih organa i nažalost često dolazi do smrti životinja koje su se tako otrovale - rekao je veterinar.

Potom je otkrio šta bi vlasnici ljubimaca mogli da urade ukoliko primete da im je ljubimac otrovan.

- U prvih pola sata, sat je bitno da se eliminiše ili na neki način razblaži taj otrov koji je pas uneo. To podrazumeva da bi vlasnik hitno morao da mu izazove povraćanje. Da li je to senfom. Da li je to mlakom vodom sa puno soli. Jako je efikasan tropocetni hidrogen. Par supenih kašika izaziva povraćanje, eliminiše otrov količinski, tako da je verovatnoća preživljavanja veoma velika. Rezultat trovanja veoma zavisi od vrste otrova kao i količine unete u organizam - otkrio je veterinar.

