KRAJ TOPLOG TALASA OČEKUJE SE OVOG DATUMA, A TEMPERATURE ĆE MOŽDA OBORITI REKORD! Meteorolog otkrio kada će i gde pasti SNEG

Danas će se u celoj zemlji zadržati pretežno sunčano vreme, sa dnevnim temperaturama od 16 do 20 stepeni, lokalno i do 22 stepena.

Slobodan Sovilj, meteorolog Hidrometeorološkog zavoda objasnio je za Kurir televiziji otkud ovo proleće usred zime, šta je uzrok i dokad će se zadržati.

foto: Kurir televizija

- Maksimalne temperature danas su u našoj zemlji od 16 do 20 stepeni Celzijusa. Na području Negotinske Krajine očekujemo i do 22 stepena. Biće pretežno sunčano uz malu oblačnost. Ova topla vazdušna masa i uticaj azorksog anticiklona koji inače dominira severom Afrike i pirinejskm poluostrvom zadržaće se do kraja sedmice u našoj zemlji. Imaćemo temperature koje su znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine - rekao je Sovilj.

Ipak, kako tvrdi, u prošlosti je bilo i toplijih dana u ovom periodu:

- Tako je u Loznici 25. februara 2008. godine postavljen februarski rekord i tada je bilo 25, 6 stepeni, dok je u beogradski rekord iz 1899. godine kada je glavnom gradu Srbije bilo 24, 5. Iako ne očekujemo da u nardenim danima ovi rekordi budu oboreni, moguće je da će doći obaranja datumskih rekorda, usled zadržavanja ovako tople vazdišne mase u našim krajevima.

02:45 KRAJ TOPLOG TALASA OČEKUJE SE OVOG DATUMA, A TEMPERATURE ĆE MOŽDA OBORITI REKORD! Meteorolog saopštio kada se može očekivati sneg

A kraj toplog talasa očekuje se sredinom februara kada će nastupiti blago zahlađenje:

- Ova topla vazdušna masa zadržaće se u našoj zemlji do 13. februara. Nakon toga treaba očekivati prvo manje zahlađenje. Ovo manje zahlađenje može da uslovi snežne padavine samo u višim planinskim predelima s obzirom da će u nizijama i brdovitim oblastima maksimalne temperature pasti na 5 do 10 stepeni što je malo iznad proseka za ovo doba godine. Od 15. do 20. februara sa daljim padom temperature biće uslova za sneg i u nižim predelima uz prolazno, kratkotrajno formiranje manjeg snežnog pokrivača.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

06:05 ZIMA NIJE PROŠLA, OČEKUJTE USKORO BAR 30 CM SNEGA! Meteorolog Todorović upozorio: Za 10 dana očekujte VREMENSKI PREOKRET