I OVO SE DEŠAVA, TRGOVCI SE ŽALE DA IH POTROŠAČ VARA: Žena smislila šemu za pljačku prodavaca! Devojka umalo da joj pošalje bundu!

Na društvenim mrežama prilikom onlajn poručivanja garderobe ne bivaju prevareni samo potrošači, već i neki prodavci!

Nedavno je jedna žena pokušala da prevari gospođu koja je htela da joj proda bundu.

- Postavila sam bundu na prodaju javila se žena ponudila 20.000 na kraju smo se sve dogovorile za 15.000. Bio je dogovor da uplati kad dođe u Srbiju. Žena je kao uplatila u petak poslala neke uplatnice sve po pola, otišla sam posle par sati da podignem, nema uplate. Pitam nju kaže: "Rekli su u ponedeljak će" - napisala je jedna devojka na društvenim mrežama u grupi "CB prevare i pohvale".

Kaže i da je ta gospođa od nje zahtevala da joj pošalje bundu u petak, jer mora na put u ponedeljak.

foto: Printscreen Facebook

- Uplate nije bilo, ja nisam smela da pošaljem bundu, da bi jutros kad sam ustala videla sve poništene poruke i u petak kad sam pitala da mi slika celu uplatnicu nije, sreća pa sam printskrinovala poruke, kao da sam znala - napisala je ona.

Korisnici su naveli da je dobro što nije poslala bundu, jer je dotična osoba koja se navodno pretvarala da hoće da je kupi, poznata po prevarama.

- Ista situacija je bila kod mene pre par dana sa ovog profila. Meni je odmah bila sumnjiva čim je tražila dan za dan i to u subotu da pošaljem, a ona tada uplaćuje. Kada sam rekla da šaljem čim uplata prođe, rekla je da to mora u ponedeljak da joj stigne (danas) ali da uplata neće proći u subotu, već u ponedeljak. Do tada bi paket već bio kod nje i ne bi mogla da sprečim dostavu. Onda je sama odustala, jer nisam pristala na takvo slanje i uplatu - navodi se u jednom od komentara.

Bonus video:

02:41 OVO SU OSNOVNA PRAVILA KADA KUPUJETE ONLAJN! Dejan Gavrilović iz Efektive upozorava: Prevaranti sve domišljatiji, ne budite naivni