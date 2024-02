"NEMA MI SINA NIGDE, NESTAO JE SA DRUGOM" Majka tinejdžera očajna: Šta god da je uradio, molim ga da se vrati kući (VIDEO)

Od nedelje, 4. februara tinejdžerima Aleksandru J. (16) i Nikoli M. (14) se gubi svaki trag. Kako je za potvrdila majka četrnaestogodišnjaka, Milena Mijatović, ništa nije ukazivalo na to da će dete da nestane.

- Sve je bilo normalno i uobičajeno tog dana. Nije bilo naznaka da će se nešto desiti. Poslednji put sam ga videla oko 21 sat uveče, tad sam otišla na spavanje. Ujutru kad sam se probudila, sin nije bio kod kuće. Otišla sam da prijavim policiji nestanak, tražili smo ga svuda po Mitrovici i Laćarku. Nema ni njegovog druga Aleksandra sa kojim je bio toga dana. Nikola je na sebi nosio sivu duksericu, pretpostavljam da ima na sebi i crnu jaknu jer ona nije u stanu. Nosio je tog dana i tamno plavu trenerku i šarene patike. Ja mislim da su se on i drugar dogovorili da pobegnu zajedno. Poručila bih mu da se vrati kući, gde god da je i ako je nešto uradio, sve ćemo rešiti. Samo da on dođe kući. Molim sve ljude koji ga vide ili prepoznaju da se jave policiji, to su deca ipak, a tri dana je već dugo da nisu kod kuće. Moj stariji sin kad sedne da jede samo se pita šta njegov brat sada jede i gde je - ispričala je zabrinuta majka.

Apelima se pridružuje i naša redakcija, te molimo sve koji imaju bilo kakvu informaciju o ovoj deci, da jave policiji.

03:53 NEMA MI SINA NIGDE, NESTAO JE SA DRUGOM Majka tinejdžera očajna: Šta god da je uradio, molim ga da se vrati kući

Kako kažu u porodici, do sada se nije dešavalo da dečak nestane bez traga i glasa. Poneo je mobilni telefon sa karticom svoje majke, na koji su ga zvali, ali nije bio dostupan. Na društvenim mrežama se oglasila i porodica drugog tinejdžera, koji se takođe nadaju da će se svako ko je prepoznao dva nestala tinejdžera, javiti nadležnima.

