U BEOGRADU VEĆ 12 STEPENI, DOK JE U OVOM GRADU JUTRO U MINUSU: Danas natprosečno toplo, a olujni vetar i sneg od ovog datuma

U Srbiji se danas očekuje pretežno sunčan i natprosečno topao dan uz povremenu umerenu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren jugozapadni i južni vetar koji će na severu Vojvodine i na planinama povremeno biti jak. Očekuje se da će se najniža temperatura kretati od minus jedan do devet stepeni a najviša dnevna od 15 stepeni do 23.

foto: Printscreen/RHMZ

I u Beogradu danas sunčano i natprosečno toplo, povremeno uz umerenu oblačnost. Duvaće slab do umeren, jugozapadni vetar. Najniža temperatura od četiri do devet stepeni a najviša od 18 stepeni do 20.

Prema merenjima RHMZ jutros u šest sati najtoplije je bilo u Beogradu gde je izmereno 12 stepeni, dok je u Zrenjaninu i Negotinu bilo 10. Temperatura u minusu jutros je u Požegi gde je izmereno -2.

foto: Printscreen/RHMZ

Natprosečno toplo do kraja sedmice

"U toku ove sedmice natprosečno toplo, sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 16 do 23 °S.

U petak i za vikend vetrovito - duvaće umeren i jak južni i jugozapadni, a u košavskom području jugoistočni vetar, koji će u nedelјu na jugu Banata, kao i u planinskim predelima povremeno dostizati i udare olujne jačine.

Prve padavine lokalnog karaktera očekuju se za vikend, dok će tokom naredne sedmice kiša postati učestalija u većini mesta.

foto: Printscreen/RHMZ

Od utorka zahlađenje uz prelazak kiše u sneg u planinskim predelima.

Izražena dnevna kolebanja temperature

Do kraja ove sedmice dnevna kolebanja temperature će biti izražena, naročito van većih urbanih sredina u centralnoj i južnoj Srbiji, gde će minimalne temperature biti od -2 do 2 °S, a najviše dnevne dostizati lokalno i do 20 °S", najavio je RHMZ.

Bonus video:

03:30 ZAR OPET?! SKIDAJTE JAKNE, STIŽE NAM TOPLO VREME! Meteorolog Todorović šokirao prognozom za decembar: EVO KADA ĆE PASTI PRVI SNEG