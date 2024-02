"OVU PESMU JE NAPISALA MOJA ĆERKA SA 8 GODINA, KANCER JU JE UZEO SA 10" Otac objavom rasplakao Srbiju

Otac devojčice koja je sa 10 godina preminula od kancera objavio je na društvenoj mreži Iks (bivši Tviter) pesmu koju je napisala njegova ćerka pre nego što je umrla, a ova pesma izazvala je salvu emocija među korisnicima mreže. Mnogi sugrađani nesrećnom čoveku pružali su podršku, ali, nažalost, bilo je i onih koji su, takođe, ispričali da su poznavali neko dete koje je umrlo od raka.

- Mnogo tužnih vesti ovih dana bacilo me u setu i, zbog nekih ljudi koje cenim ovde, podeliću ovu moju radost i bol. Verovatno ću kasnije obrisati post i glupirati se kao i obično. Pesmu je napisala moja ćerka kada je imala osam godina. Kancer je uzeo sa 10 godina. Bila je ista ja - napisao je ovaj otac, podelivši pesmu svoje ćerke koja se zove "Ljubav".

"Voleti, svi se trebamo voleti

kao što volimo mame i tate,

bake i deke, strine i seke...

Trebamo voleti sebe...

Voleti, svi se trebamo voleti

Jedni drugima pomagati...

učiti, raditi, trčati...

Ali za ljubav vremena imati"

Ova devojčica rođena je u martu 2000, a umrla u novembru 2010.

Devojčicin otac dodao je da "razum, nauka, logika, ne daju odgovor" na bol koju roditelj proživi.

- Zemlja prestane da se vrti, izgubi se smisao svega. Mene i suprugu spasila je vera i Hristovo Vaskrsenje, to je jedini lek protiv smrti. Visili smo svaki dan u manastiru Velika Remeta, iguman Stefan nas dizao. I rodilo se dete (a mi matori). I tako preživesmo... Najvažnije je - ne biti besan, ne kriviti nikog, ne isterivati pravdu, to unosi nemir, to je so na ranu. Moraš nekako prihvatiti to, naći mir u sebi i naučiti živeti s tim. Naučiš da to nosiš i živiš i radiš i tako evo već 14 godina prođe... Život je takav, moraš da prihvatiš šta ti se desi i da nastaviš da živiš i boriš se. Ne smeš da kriviš ni sebe ni lekare ni Boga, jer to ti neće doneti mir - zaključio je.

Nažalost, ovo nije usamljeni slučaj. U Srbiji, prema nekim podacima, godišnje od raka oboli od 300 do 350 dece, a mnogi sugrađani znali su nekog mališana.

- Juče je preminula vršnjakinja vaše kćerke u školi mojih unuka od karcinoma. Svi smo potrešeni. Pre 10 godina mi je suprug preminuo isto od karcinoma, dugo sam bila ljuta. Ne daj nam bože sve ono što možemo izdržati. Hvala bogu da ste našli smisao i da su vam se otvorili putevi gospodnji - napisala je jedna sugrađanka, dok je druga dodala da je od sarkoma preminula i devojčica od 12 godina:

- Ceo dan mi nije dobro. To su momenti kada ne mogu da pronađem nijedan vid pravde, objašnjenja... I stvarno nemam pojma kako se to preživi. Valjda je čovek najizdržljivija životinja. Čuvajte uspomenu na dane sa njom.

Jedna korisnica društvenih mreža rekla je da ne postoje reči kojima može pružiti utehu:

- Kako da vam samo kažem žao mi je, to sigurno nije dovoljno, ne znam, napišem, pa obrišem, ništa nije dovoljno. Ono što je sigurno, ovi divni stihovi treba da ostanu ovde, to je ona i njena duša.

Inače, godišnje u Srbiji od malignih bolesti oboli od 300 do 350 dece, uzrasta od nepunih godinu dana do 18 godina. Uspeh u lečenju, meren petogodišnjim preživljavanjem, iznosi preko 60 odsto, a za pojedine podgrupe leukemija ili malignih oboljenja limfnih žlezda procenat izlečenih je preko 90 odsto.