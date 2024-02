TAKSISTA KOJI JE SPREČIO SAMOUBISTVO DEVOJKE NA MOSTU ZA KURIR: Zakoračila jednom nogom preko ograde, znao sam ŠTA TREBA DA UČINIM

Neverovatna priča stiže nam iu Novog Sada, odakle se u Puls Srbije na Kurir TV uključio taksista ,koji je uspeo da odvrati jednu devojku da skoči s mosta i ovim humanim delom postao heroj.

Kažu da slučajnosti ne postoje, a tome svedoči i situacija u kojoj se našao naš sagovornik pre dve noći, kada je oko tri sata ujutru svojim vozilom prošao preko Mosta slobode i na ogradi mosta ugledao devojku koja se spremala da skoči.

Šta se posle toga događalo, ispričao je Draško Knežević u živom uključenju u Puls Srbije.

- Pa u 3 sata sam imao vožnju iz centra grada prema Sremskoj Kamenici i kad sam prolazio preko mosta Slobode, pa više od pola mosta sam prešao, video sam nešto da stoji na ogradi. Ja pitam ovu stranku koju sam vozio da li je neko na mostu prekoračio most, ona kaže jeste. Prošao jedno 20 metara, zakočio auto, vratio se u rikverc, pokušavao da stupim u startu u kontakt sa osobom, da razgovaram, kad je počela da govori idite vi, idite vi, a jednom je nogom bila već preko ograde i sa rancem - opisao je početak dramatičnih događaja Draško Knežević.

foto: Kurir TV

Nastavio je da prepričava šta se zbilo u nastavku te noći na novosadskom mostu.

- Ja sam otvorio vrata, rekao neću da idem, hoću da ostanem s tobom do kraja, i onda ako sam pričao s njom, kada je ona počela pomalo da komunicira bilo mi je mnogo lakše, nijednog momenta nisam pitao šta će na mostu, nego sam se ponudio da je vozim kući. I ona je počela pomalo da komunicira, onda sam je pitao da li puši cigarete i ona je rekla puši, ja sam se ponudio da zapalimo zajedno cigaretu, uzeo sam iz kola cigarete, zamolio je da dođe ona do mene, samim tim ona bi se vratila preko ograde ovamo do mene, jer nisam hteo da idem prema ogradi, bojao sam se da ne bi ona inercijski uradila što je planirala, devojka je prišla, zapalili smo cigaretu - otkrio je taksista.

05:36 NOVOSADSKI TAKSISTA SPASIO DEVOJKU DA SKOČI S MOSTA U POLA NOĆI! Prišao sam joj polako, obratio se tiho i ponudio joj cigaretu...

Kako kaže, uspeo je i da stupi u kontakt s lokalnom policijom,

- U međuvremenu pre toga sam pozvao policiju , ljudi su došli, razgovarali smo s njom, tek su posle saznali da ona ide kod psihoterapeuta, da studira na Filozofskom fakultetu, da je prva godina - ispričao je Draško.

Sagovornik Kurir TV otkrio je i kako je znao kako da se ponaša u ovoj kriznoj situaciji.

- Ja sam radio u SUP u Beogradu 15 godina na Voždovcu i bilo je sličnih situacija. Nijednog momenta nisam hteo da pitam devojku zašto je na mostu, koji je razlog, ne, naprotiv ja sam samo želeo s njom da stupim u razgovor, da je malo smekšam, da ona shvati da ima ljudi koji žele s njom da razgovaraju, da komuniciraju, bukvalno u tom momentu smo se družili, ja sam to tako shvatio i pokušavao sam sa tihim tonom, normalnim tonom, razgovorom s njom. I ova je devojka koja je bila stranka je malo s njom razgovarala i tako da smo je na neki način smekšali da ona pristane da razgovara s nama, da zapali cigaretu, da se polako vrati. U tom je došla patrola policije, onda je ona rekla da je išla na psihoterapiju.

Voleo bih da je opet vidim

Dodao je i da nije ostao u kontaktu s devojkom čiji život je spasio.

- U pitanju jr mlada devojka, al' tako, kako kažete, skoro pa devojčica. Da, oko dvadesetak godina, možda tu negde. Nažalost nemam nikakve informacije, voleo bih da ukoznam to dete, tu devojčicu, da upoznam i njene roditelje. Ja mislim da je to samo njena bila neka trenutna slabost. Šta je razlog, ne znam. Nisam je ni pitao, ni za razlog, ništa. Ništa što bi uticalo možda pogrešno za nju. Voleo bih stvarno ovom prilikom da je upoznam i da se zahvalim svima koji su mi dali podršku.

