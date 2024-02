DANAS VIŠE SUNCA ALI UZ OLUJNE UDARE VETRA: Vremenska prognoza do kraja sedmice

U većim delovima Srbije danas oblačno sveže i kišovito vreme dok će u Vojvodini i Negotinskoj Krajini biti vedro, a na planinama sa snegom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, na istoku i u planinskim predelima povremeno jak, a na planinama istočne Srbije kratkotrajno i sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura kretaće se od jedan do sedam stepeni Celzijusovih a najviša dnevna od osam do 13 stepeni.

U Beogradu se ujutru očekuje razvedravanje, pre podne pretežno sunčano, sredinom dana i posle podne promenljivo oblačno. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od dva do pet stepeni, najviša dnevna oko 11 Celzijusovih.

Vreme narednih dana

U četvrtak ujutru slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano sa malo oblaka i malo toplije nego u sredu. Vetar slab severozapadni i severni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -3°C do 2°C, a maksimalna od 9°C do 13°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 1°C do 7°C.

U petak toplije i pretežno sunčano, do 15°C u toku dana u mnogim krajevima. U subotu takođe toplo za ovo doba godine uz postepeno naoblačenje sa mogućom kišom popodne i krajem dana na severu Srbije. U nedelju promenljivo oblačno sa mogućom kišom povremeno.

