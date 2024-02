JOŠ SUTRA "PROLEĆE", ZA VIKEND STIŽE HLADNI CIKLON Spremite se za pravu vremenski rolerkoster, evo šta nas čeka narednih dana

Jutra i noći biće vrlo hladni, uz mraz. Minimalna temperatura spustila se jutros na Kopaoniku na -8°C, u Vršcu na -6°C. U većini ostalih predela Srbije temperature su se kretale od -5 do 0°C.

Najtoplije je bilo u Negotinu sa 3°C. Dok je centar Beograda merio 2°C, na obodu grada bilo je -2°C, najavio je meteorolog Đorđe Đurić.

Pred nama je sunčan i topao dan. Maksimalna temperatura biće od 10 do 15°C, u Beogradu do 13°C.

I u petak ujutro mraz i slične temperature jutrošnjim. Tokom dana sunčano i još toplije. Maksimalna temperatura biće od 13 do 17°C, u Beogradu do 15°C.

Za vikend promena

Ova promena biće slična prethodnoj, pa iako se očekuje pogorošanje vremena, ono će biti prolaznog karaktera i neće doneti pravo zimsko zahlađenje, pa se i ovog puta sneg očekuje samo na višim planinama.

Inače, prethodno zahlađenje donelo je sneg samo planinama iznad 1200 metara, pa su Kopaonik i Stara planina dobili oko 10 cm snega i danas mere 25 cm. Snežnog pokrivača na jugu i jugoistoku Srbije ima iznad 800-1000 metara, a na zapadu iznad 1200. Do vikenda će se smanjivati visina.

Prvog dana vikenda biće sunčano i još toplije. Posle podne u severnim, tokom večeri i noći i preko ostalih predela Srbije očekuje se prolazno naoblačenje sa kišom, uz skretanje vetra na severozapadni. Ovo pogoršanje vremena biće posledica premeštanja hladnog fronta, u sklopu snažnog ciklona koji će se tokom vikenda premeštati preko severa Evrope dalje ka severu Rusije.

Maksimalna temperatura u subotu biće od 12 do 18°C, u Beogadu do 16-17°C.

U nedelju na severu Srbije suvo vreme, a u ostalim predelima očekuje se oblačno sa kišom, na višim planinama sa snegom. Planine iznad 1.000 metara nadmorske visine dobiće uglavnom 5 do 10 centimetara snega.

Maksimalna temperatura od 10 do 14°C, u Beogradu do 12°C.

Početkom i sredinom sledeće sedmice očekuje se promenljivo oblačno i uglavnom suvo.

Maksimalna temperatura biće uglavnom od 8 do 12°C, u Beogradu do 10°C.

Potom u drugoj polovini sledeće sedmice sledi porast temperatura usled prodora toplije vazdušne mase sa jugozapada i sa Mediterana. Najtoplije biće oko 25. februara, uz temperature iznad 15°C, lokalno i do 19-20°C.

Na samom kraju februara uslediće pad temperature vazduha na vrednosti oko 10°C, uz povremene padavine.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovo doba godine od 5 do 7°C, one će do pred kraj februara biti više i za pet do 10 stepeni.

