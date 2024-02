STIŽE NAOBLAČENJE I DONOSI KIŠU: Danas do 15 stepeni, a evo kakvo nas vreme čeka za vikend

U Srbiji će ujutro biti hladno, ponegde sa slabim mrazem i kratkotrajnom maglom, a tokom dana pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od minus četiri do četiri, a najviša od 11 do 15 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će ujutro biti hladno, u nižim delovima grada je moguća pojava kratkotrajne magle, a tokom dana pretežno sunčano. Vetar če biti slab i umeren jugoistočni i istočni. Najniža temperatura od jedan do četiri stepena, a najviša oko 15.

Biometeorološke prilike mogu relativno povolјno uticati na hronične bolesnike. Izvesne tegobe mogu osetiti osobe sa srčanim obolјenjima. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolјa i nesanica.

Vreme narednih dana

U subotu takođe toplo za ovo doba godine i pretežno sunčano. Kasnije popodne dolazi do postepenog naoblačenja po Vojvodini koje se u noći ka nedelji širi ka jugu Srbije uslovljavajući na svom putu slabu kišu povremeno. Vetar slab jugoistočni i južni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -3°C do 5°C, a maksimalna od 13°C do 16°C. Uveče na severu Vojvodine kiša.

U nedelju nekoliko stepeni svežije i suvo na severu Srbije, a na jugu kiša u toku prepodneva. U ponedeljak suvo u većini predela i još par stepeni svežije, ali je to i dalje iznad proseka za ovo doba godine, u toku dana oko 10°C.

