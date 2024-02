"AMERIKANCI TESTIRALI SRPSKO NAORUŽANJE, ZAINTERESOVANI SU ZA KUPOVINU" Bogdanović: To je naš najvažniji izvozni adut! (VIDEO)

Juče je napravljena ceremonija o prazniku, uoči Sretenja na niškoj tvrđavi prikazano je naoružanje i oprema Vojske Srbije. "Kad budemo imali 100 "nora" moći ću da kažem da smo pristojno naoružani", rekao je u Nišu predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Da podsetimo, samohodna haubica NORA B52 najpoznatiji je i najmoćniji izvozni adut odbrambene industrije Srbije. Savremenu artiljeriju, osim velike vatrene moći i preciznosti, karakteriše je i visoka mobilnost.

foto: Tanjug/Ministarstvo odbrane/Darimir Banda

Gost "Pulsa Srbije" koji je pričao o naoružanju naše vojske je Branko Bogdanović, urednik portala Oružje online.

Prvo je odgonetnuo koje naoružanje je presudno u današnjici na frontovima:

- Pitanje je zanimljivo jer, nažalost, imamo iskustva iz trenutnih zbivanja u Ukrajini i između Izraela i Hamasa. Predsednik je istakao dalekometno naoružanje, ali ne treba zaboraviti sasvim novu pojavu dronova. Samim tim, artiljerija je usko povezana sa dronovima. De fakto, svaki komercionalni dron može biti ratna mašina, to je ono što je i promenilo čitavu ratnu scenu. Dakle, za jedan dron koji vredi pet stotine dolara, možete uništiti čak i tenk. Pri tome, on može navoditi artiljerijsku vatru, može vršiti izviđanja, ali i uništavati živu silu.

Potom je detaljnije pričao o samom projektu Nora:

- Nora spada u oruđa, to je jedan od najboljih sistema koji je razvila naša vojna industrija. Taj proces traje prilično dugo, a angažovani su bili najbolji stručnjaci iz oblasti naoružanja. Počevši od pokojnog profesora Paligorića. Planirano je da se razviju tri Nore. Jedna je bila vučna haubica, druga samopokretna, a treća mobilna haubica. Najveći uspeh je doživela svakako mobilna haubica, ona je u NATO kalibru 155 mm, dovedena je u svim formama u svetu do savršenstva. Čak su i Amerikanci bili zainteresovani za njenu kupovinu, testirana je u Arizoni, gde je pokazala odlične rezultate. To je jedan od naših najvažnijih izvoznih aduta.

Kurir.rs

