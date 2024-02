PRIJAVI SE NA KONKURS I POSTANI PILOT VOJSKE SRBIJE: Poziv važi za sve civile koji ispune OVE USLOVE! Rok za prijavu 31. mart!

Ministartvo odbrane podseća sve zainteresovane mladiće i devojke koji žele da stanu u stroj Vojske Srbije i dobiju zvanje pilota da se prijave na konkurs za Vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire roda avijacije koji je otvoren do 31. marta.

Prijave za konkurs mogu da pošalju kandidati koji do kraja 2024. godine navršavaju do 27 godina i imaju diplomu osnovnih akademskih studija civilnih fakulteta. Da je moguće ostvariti svoje snove potvrđuje i potporučnik Milan Šarić, prvi pilot koji je do oficirskog čina i zvanja pilota došao po ovom modelu. Kako ističe, privilegija je raditi u Ratnom vazduhoplovstvu i PVO Vojske Srbije.

Milan Šarić foto: Kurir

- Uz starije kolege i nastavnike letenja imate priliku da dostignete potreban nivo obučenosti i znanja. Često me pitaju kako gledam na sve, sada sa ove pozicije, i da li je vredelo da prvo završim studije na civilnom fakultetu i da se odlučim da krenem u nešto novo ka nečemu što je bila želja iz detinjstva. Moj odgovor je - vredelo je, profesija vojnog pilota je zaista nešto posebno - kaže potporučnik Šarić sa neskrivenim zadovoljstvom.

Provera kandidata Kandidati koji ispune opšte uslove konkursa, kao i medicinske, psihološke i bezbednosne provere, savladaju selektivnu padobransku i letačku obuku imaće priliku da postanu piloti aviona i helikoptera Ratnog vazduhoplovstva i PVO. Najuspešniji među njima, nakon završenog šestomesečnog osposobljavanja, dobiće mogućnost da odmah stupe u profesionalnu vojnu službu i da kao oficiri roda avijacije nastave letačku obuku. Ove godine otvorena je i mogućnost za sve zainteresovane mladiće i devojke da konkurišu i za specijalnost pilot operater daljinski pilotiranog vazduhoplova, a ti kandidati se ne upućuju na selektivnu padobransku i letačku obuku. Da se upornošću i posvećenošću želje ostvaruju govori i Andrej Pešić iz Trstenika, koji je završio Fakultet tehničkih nauka, nakon čega se prijavio na konkurs za Vojnostručno osposobljavanje za rezervne oficire u prethodnoj klasi, a sada je na osnovnoj letačkoj obuci na helikopteru "Gazela".

- Od malena postoji želja da postanem vojni pilot i na ovaj način mi se ukazala prilika da to i ostvarim - istakao je Andrej Pešić.

Karijera u vojsci Iskusni nastavnici letenja prenose znanja i veštine koje budući piloti moraju da poseduju kako bi svoj posao obavljali na najbolji mogući način. Uloga nastavnika letenja je, kako ističu, da olakšaju proces usvajanja znanja, navika i veština koje će omogućiti sigurno i bezbedno upravljanje vazduhoplovima. Uz karijeru u Vojsci Srbije, Ratno vazduhoplovstvo i PVO Vojske Srbije mladim pilotima pružaju i mogućnost za stalnim usavršavanjem. Prijave se mogu podneti u centrima Ministarstva odbrane, šalterima Pošte ili na portalu eUprave. Konkurs je otvoren do 31. marta 2024. godine, a sve dodatne informacije o uslovima i načinu konkurisanja mogu se dobiti u Komandi Ratnog vazduhoplovstva i PVO u Zemunu (Glavna br.1) ili na brojeve telefona 011/3074-008 i 011/3074-027. Tekst konkursa svi zainteresovani mogu da pronađu na sledećem linku: https://www.mod.gov.rs/lat/20915/javni-oglas-za-prijavu-kandidata-za-slusaoce-vojnostrucnog-osposobljavanja-za-rezervne-oficire-vojske-srbije-roda-avijacije20915

