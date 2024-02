VREMENSKA PROGNOZA DO KRAJA FEBRUARA Prolećne temperature još sutra, a onda OBRT! Stižu jutarnji mrazevi, ali i PADAVINE! Evo kada

Subota će biti najtopliji dan ove sedmice. Već u nedelju trebaće nam kišobrani. Sutra veći deo dana biće sunčano. Uveče će do severa zemlje stići oblaci donoseći Vojvodini kišu, a naredne noći i ostalim predelima. Biće to slabe padavine. Još sutra topao vazduh iznad Balkana, a od nedelje stiže svežiji. Jutarnja temperatura od -3 do 4 stepena, najviša dnevna od 12 do 16. Na rubu Beogradu ujutru magla, zatim sunčano, a uveče naoblačenje. Temperautra do 16 stepeni.

Blaži i vlažniji februar. Mala verovatnoća za pojavu jakih jutarnjih mrazeva.

Srednja minimalna temperatura vazduha u februaru imaće vrednosti iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za oko 1.2ºS u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost februarske srednje minimalne temperature vazduha oko 2.0ºS.

Srednja maksimalna temperatura vazduha u februaru biće malo iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za oko 0.5ºS u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom februara biće oko 7.9ºS.

U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom februara biće iznad višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku za 5 mm do 10 mm višim, a u Zapadnoj Srbiji i Timočkoj Krajini za 10 mm do 20 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini februarska suma padavina iznosiće oko 51 mm.

Vreme narednih dana 17.02.2024. Subota: Jutro hladno, ponegde sa slabim mrazem i kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab, južni i jugoistočni, krajem dana i tokom noći na severu u skretanju na severozapadni pravac. Najniža temperatura od -3 do 4, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. Uveče na severu, a tokom noći i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje tek ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom. 18.02.2024. Nedelja: Prolazno naoblačenje sa slabom kratkotrajnom kišom, uz skretanje vetra na severozapadni pravac. Najniža temperatura od -1 do 7, a najviša od 11 do 14 stepeni. 19.02.2024. Ponedeljak: Umereno do potpuno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 5, a najviša od 10 do 13 stepeni. 20.02.2024. Utorak: Umereno do potpuno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom i to uglavnom na zapadu i jugu zemlje, a u planinskim predelima sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 5, a najviša od 9 do 12 stepeni. Prognoza vremena za narednih pet dana (od 21.02. do 25.02.2024.) Umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo.

