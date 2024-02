KAKVO ĆE VREME BITI DO KRAJA FEBRUARA? Meteorolog Todorović obelodanio: Vetar će doneti PRLJAVŠTINU, biće tragovi po prozorima

Svedoci smo svakodnevne promene vremena, a ne bi nas iznenadilo ni sneg da padne do kraja februara.

Sve nedoumice oko temperature i klime u našoj zemlji, odgonetnuo je gost "Pulsa Srbije" meteorolog Nedeljko Todorović.

Da li će biti kiše narednih dana i da li ćemo imati temperaturne razlike gotovo iz dana u dan.

01:36 BIĆEMO POD UTICAJEM VETRA KOJI ĆE DONETI PRAŠINU Meteorolog Todorović otkrio KAKVO VREME NAS ČEKA DO KRAJA FEBRUARA

- Osnovna karakteristika, do kraja meseca će biti toplo, vetrovito i sa malo kiše. Ukoliko pogledamo šire situaciju, bićemo pod uticajem ciklona, dakle polja niskog pritiska, iz Zapadne Evrope i dela Sredozemlja. To znači da će kod nas biti pojačaj južni vetar. Samim tim to će nam doneti saharski pesak, odnosno prašinu, neposredno pre kišu. Nakon kiše, kada ispire tu prašinu iz atmosfere, vide se tragovi na prozorima, automobilima... Glavnina kiše, u ovoj situaciji, bila bi u Crnoj Gori, već sutra bi tamo trebalo da krene - započeo je Todorović, pa nastavio:

- Što se Srbije tiče, sutra će, uz pojačan južni i jugozapadni vetar, sporadično biti kratkotrajne kiše, dok će u subotu biti nešto više kiše, ali opet ne strašno. Ta količina padavina će biti skromna. U nedelju bi i ta slaba kiša oslabila, i onda od sledeće sedmice ide opet suvo vreme i slabljenje južnog vetra.

