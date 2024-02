"ERUPCIJA NA SUNCU ĆE DOVESTI DO KIŠE SA VISOKOM KONCETRACIJOM ALUMINIJUMA!" Meteorolog Todorović upozorio: Evo šta to znači

Ako ste u toku noći, ili jutra primetili pesak na svojim automobilima, ili prljavije prozore, reč je o pojavi koja je kod nas aktuelna nekoliko godina unazad.

Svedočili smo tome da je, uz kišu, sa jugoistoka stigao talas saharskog peska koji ju je zamutio i ostavio tragove.

Stručnjaci su na ovo upozoravali danima, a kiša koja će padati i u nastavku dana, biće izmenjene i drugačije boje. Međutim, ova pojava ne treba da vas uplaši.

Meteorolog Nedeljko Todorović gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je govorio o ovoj pojavi.

- Evo, malo pre dok se nismo uključili u razgovor, rekli ste da niste primetili ovu zamućenu kišu, da tako kažemo, odnosno možemo da kažemo slobodno prljavu kišu. Pa da, to je običajno. Ako smo pogledali jutros prozore, da bilo je pomalo žute kiše ili tzv. prljave kiše. Gledajući neke podatke, satelitske snimke tih zona gde je povećana koncentracija prašine, tj. peska iz Afrike, ovde kod nas se to ne primećuje. Dakle to je vrlo nešto slabo izraženo, bez nekih ozbiljnih posledica. Više je možda izraženo od pozicije oblasti niskog i visokog pritiska. Znači, nama je već prošao taj atmosferski front i tu je bilo neko zapadno strujanje po većim visinama koje prenosi tu prašinu. Pa je moguće da je nešto malo došlo, ali u veća je verovatnoća za pojavu te kiše negde oko Britanije i Francuske, mada ni to nije nešto jako kao što zna da bude kad ide direktno iz Alžira, Tunisa i Libije - rekao je Todorović i dodao:

foto: Kurir televizija

- Silicijum i aluminijum su hemijski elementi koji su najzastupljeniji u zemljištu, pored gvožđa i nekih drugih hemijskih elemenata u vidu jedinjenja raznih. Vetar tako podigne malo tu prašinu iz severne Afrike koja je puna gvožđa, aluminijuma i silicijuma. I onda kada se uradi analiza kiša, odnosno njihova koncentracija, i oni su obično malo povišeni, čak neki put i više povišeni. Znači, to su prirodni procesi koje vetar iz jedne zone prebacuje u drugu.

Potom je naveo da hemijski elementi koji se prenose kišom i vetrom mogu da dođu i sa Sunca.

- Pored toga, u kiši mogu da se nađu svi ovi hemijski elementi koji dolaze sa Sunca. To možda građani ne znaju. Kada se na Suncu dogodi erupcija na naelektrisanih čestica, koja opet u vidu sunčevog vetra putuju ka zemlji duž linija magnetnog polja. Tj. međuplanetarnog magnetnog polja dolaze u zemljinu atmosferu i one u vidu, kiše, tako da kažem, padaju na tlo. Tako da i pri nekoj kiši, posle erupcije na Suncu je povećana koncentracija svih tih hemijskih elemenata, a najviše aluminijuma, natrijuma, kalcijuma, pa i gvožđa i tako dalje. To je ono prirodno đubrivo u poljoprivredi, u voćarstvu se zna da kada pada dobra kiša, da ona sa tim svojim jonskim naelektrisanjem pogoduju biljkama da lakše absorbuju te hranljive materije - rekao je.

06:09 ERUPCIJA NA SUNCU ĆE DOVESTI DO KIŠE SA VISOKOM KONCETRACIJOM ALUMINIJUMA! Meteorolog Todorović upozorio: Evo šta to znači

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

10:31 LEDENI TALAS ILI OBIČNA ZIMA? Poznati meteorolog o VREMENU PRED NAMA: Očekujte NOVE SNEŽNE PADAVINE!