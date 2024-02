RHMZ IZDAO NOVO UPOZORENJE! Nevreme sve bliže Srbiji, ovi delovi biće prvi na udaru - evo i šta nas čeka naredne nedelje

Uveče i noću umereno i potpuno oblačno, na severu, zapadu i jugozapadu Srbije, kao i na širem području Beograda, ponegde sa slabom kišom, saopštio je u najnovijoj najavi RHMZ od 18:50 časova.

Za vikend i početkom sledeće sedmice zadržaće se umereno do potpuno oblačno i toplo vreme za ovaj period godine, u većini mesta od 15 do 20 °C, mestimično sa slabom kišom, dok će početkom sledeće sedmice kiša biti retka pojava.

Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, u košavskom području i planinskim predelima umeren i jak povremeno i sa olujnim udarima.

Detaljna prognoza za naredna tri dana

Subota

Umereno do potpuno oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, povremeno i jak južni i jugoistočni, na jugu Banata i u planinskim predelima i sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 4 do 13 stepeni, a najviša od 14 do 19 stepeni.

Nedelja

Umereno do potpuno oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, povremeno i jak južni i jugoistočni, na jugu Banata i u planinskim predelima pre podne i sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 6 do 11 stepeni, a najviša od 15 do 19 stepeni.

Ponedeljak

Promenljivo oblačno, u većem delu suvo, samo još na jugoistoku, jugu i jugozapadu Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u košavskom području ponovo u pojačanju. Najniža temperatura od 5 do 11 stepeni, a najviša od 15 do 19 stepeni.

