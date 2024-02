PRETI LI POTOP SA JADRANA SRBIJI? Stiže kiša i OLUJNI UDAR VETRA: Pred nama su vrlo tople noći! Detaljna prognoza za početak marta

Srbija je pod uticajem veoma snažne ciklonske aktivnosti sa Atlantika, a ujedno se u centralnom Mediteranu formira i sekundarni ciklon sa centrom u Đenovskom zalivu.

Ovakva sinoptička situacija doneće Srbiji osetniji pad vazdušnog pritiska, jaka južna strujanja, oblačnost, ali toplu vazdušnu masu. Istovremeno, veoma obilne padavine i grmljavinske nepogode pogodiće oblast Jadrana, njegovog zaleđa i oblast Dinarida.

Kada je reč o Srbiji, ovakva sinoptička situacija sprečiće zimu u Srbiji, koju ovog februara nismo ni videli.

U Srbiji će danas i tokom vikenda biti umereno do pretežno oblačno i vrlo toplo. Slaba kiša očekuje se tek ponegde, uglavnom na severu Srbije, a naročito na području Vojvodine, dok se nešto izraženije padavine očekuju na jugu i na jugozapadu Srbije, uz pojavu pljuskova, naročito prema granici sa Crnom Gorom.

Toplo će biti i na planinama, a sa samo će na višim planinama biti tmurno, uz pojavu snega tek iznad 1.700-1.800 metara nadmorske visine, pa će tako sneg biti na najvišim delovima Kopaonika.

Danas i tokom vikenda u većem delu Srbije duvaće veoma jak južni i jugozapadni vetar, na planinama sa olujnim udarima, dok se u košavskom području očekuje jak jugoistočni vetar, na jugu Banata sa olujnim udarima od 80 km/h.

Vetar će u nedelju oslabiti.

Maksimalna temperatura u Srbiji biće danas od 14 do 20°C, u Beogradu do 19°C, dok će sutra biti nešto svežije, ali i dalje toplo, uz temperature od 11 do 19°C, u Beogradu do 15°C. Drugog dana vikenda i u ponedeljak ponovo veoma toplo, uz temperature i do 20°C.

Inače, zbog veoma izraženog južnog strujanja i fenskog efekta vetra, pred nama su i vrlo tople noći, pa se tako u noći između petka i subote minimalna temperatura na severu Srbije neće spuštati ispod 10°C, a u Beogradu će biti oko 13-14°C.

Sam kraj februara doneće uticaj još snažnijeg ciklona sa Mediterana i Jadrana, pa će ponovo biti vetrovto, na planinama i u košavskom području uz olujne udare jugoistočnog vetra. Biće oblačno, kiša uglavnom na jugozapadu zemlje, a 29. februara i 1. marta u većini predela.

Poslednji dani februara doneće postepeni pad temperature vazduha, ali ostaje i dalje relativno toplo vreme.

Ni početak marta Srbiji neće doneti zimski scenario, a uz promenljivo oblačno vreme očekuju se maksimalne temperature od 10 do 15°C.

Dakle, do kraja februara i prve nedelje marta vreme u Srbiji biće natprosečno toplo, uz temperature iznad proseka, tokom vikend ai početkom sledeće sedmice i za desetak stepeni iznad. Očekuje se snažna ciklonska aktivnost sa Atlantika i Mediterana, ali ona se neće odraziti u vidu padavina, jer ih neće biti u vidu značajnih količina, već će se aktivnost osetiti u vidu veoma vetrovitog i toplog vremena.

Snežnog pokrivača ima samo na najvišim planinama iznad 1500-1600 metara nadmorske visine, pa tako Kopaonik meri oko 20 centimetara.

