DANAS SUNČANO I TOPLIJE, ALI STIŽE NAM OLUJNI VETAR! Na udaru OVI DELOVI SRBIJE, a temperature prave prolećne

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, posle podne osetno toplije uz postepeno umereno naoblačenje, koje će se sa severa i zapada do kraja dana proširiti i na ostali deo zemlje.

Duvaće slab i umeren vetar, u planinskim predelima i na severu Vojvodine povremeno i jak, južni i jugoistočni, a temperature će se kretati od -2 do 18 stepeni.

U Beogradu će pre podne biti pretežno sunčano, posle podne osetno toplije uz postepeno umereno naoblačenje, ali će se zadržati suvo. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, sa temperatrurama od dva do 18 stepeni.

foto: Zorana Jevtić

Prognoza za naredna tri dana

Petak

Umereno do potpuno oblačno, još malo toplije, ali i vetrovito. U zapadnoj polovini zemlje ponegde slaba kiša, dok se na istoku i jugoistoku Srbije očekuju sunčani intervali. Vetar umeren i jak, južni i jugoistočni, na jugu Banata i u planinskim predelima povremeno sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 1 do 11 stepeni, najviša od 14 do 20 stepeni.

Subota

Umereno do potpuno oblačno i vetrovito, mestimično sa kišom. Vetar umeren i jak, južni i jugoistočni, na jugu Banata i u planinskim predelima povremeno sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 4 do 12 stepeni, a najviša od 13 do 19 stepnei.

Nedelja

Umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom. Južni i jugoistočni vetar biće u slabljenju. Najniža temperatura od 5 do 10 stepeni, a najviša od 15 do 19 stepeni.

U narednih nedelju dana zadržaće se promenljivo i natprosečno toplo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, u petak i za dane vikenda na zapadu zemlje se očekuje kiša.