"SHVATILA SAM SVE KAO DISKRIMINACIJU" Srpska snajka iz Zambije progovorila o dolasku u našu zemlju: U Srbiji je drugačije, prelepo

Patriša Kaunda (23) se iz Zambije zbog ljubavi prema jednom Srbiju preselila u našu zemlju, a onda se ubrzo i udala. Prihvatila je i pravoslavnu veru, voli našu kulturu i uči jezik, a o svemu tome redovno objavljuje snimke na društvenim mrežama.

Ovoga puta je ispričala je kako je izgledao njen prvi let ka Srbiji i zbog čega se tokom leta osetila diskriminisanom svuda, sem kod nas u zemlji.

Objasnila da je ono što je doživela tokom presedanja iz aviona u avion širom, jer stalno proveravanje i slikanje njenog pasoša, a kako kaže sve te neprijatnosti bile su zbog njene boje kože.

"Pričaću vam o tome kako sam bila tretirana na aerodromu u Srbiji a kako na aerodromima drugih zemalja. Tačnije, kako sam diskriminisana na aerodromima širom Evrope.

To se dogodilo to kada sam letela za Srbiju po prvi put, negde 2021. godine. Morala sam da presedam u nekoliko zemalja kako bih stigla gde želim, tako da sam prvo išla do Etiopije, preko Nemačke pa konačno do Srbije.

Kada sam otišla na aerodrom, najpre u Zambiji, primetila sam radnicu koja je zadužena za karte da slika moj pasoš, mada nisam pridavala značaj tome tada. Mislila sam "OK, postoji razlog zašto to radi". Međutim, došla sam do aerodroma u Etiopiji i videla da druga gospođa drži sliku koju je ona u Zambiji fotografisala. Već sam se malo zabrinula. Tada me je ona pitala da li putujem za Srbiju, ali je to tako pitala kao da je htela da me uplaši. Bez mnogo razmišljanja i briga, jer znam da ništa loše nisam uradila, rekla sam joj istinu", priča Patriša.

Dodala je i da je tada bila izbačena iz reda za ukrcavanje u avion. Mislila je da je sve prošlo, ali nova neprijatna situacija se dogodila na aerodromu u Nemačkoj.

"Konačno smo došli do Nemačke, svi smo se iskrcali iz aviona, i tokom provere pasoša samo je meni prišla žena i zamolila da stanem sa strane. Niko ništa da mi kaže! Srećom bio jedan njihov kolega koji mi je objasnio da veliki broj ljudi koji dolaze iz Afrike koristi istu putanju leta da bi ilegalno ostali u Evropi... Sve ja to shvatam ali i dalje je činjenica da sam Afrikanka i da nisu nijednog belca tokom celog puta zaustavili, već samo i jedino mene, shvatila sam sve kao veliku diskriminaciju", objasnila je ona.

Na kraju, kada se ukrcala na avion za Srbiju, bilo je potpuno drugačije raspoloženje radnika.

"Tada sam poletela za Srbiju a onda, kada sam stigla, niko me od tog prvog dana nije dirao, diskriminacije nikada nije bilo. Na aerodromu su recimo samo videli dokumente, vizu, udarili pečat i to je to" ispričala je Patriša i dodala da je Srbija prelepo mesto.

Pratioci u komentarima poželeli su joj dobrodošlicu i istakli kako u Srbiji nema diskriminacije.

"Srbi su oduvek bili normalni i ljubazni ljudi. Ako si dobar čovek Srbima nije bitno koje ti je boje koža ili šta već", "Mi smo druželjubivi, volimo da se družimo sa svima, nije nam bitna boja kože", neki su od komentara.