KAKO DA ZA 2 MINUTA PROVERITE DA LI U STANU CURI GAS Majstor savetuje: Treba da obratite posebnu pažnju na nekoliko stvari

Stravična tragedija dogodila se u utorak u Paraćinu. Ana S. poginula je u eksploziji koju je izazvala plinska boca, a Aleksandar Đelmo iz novosadske firme koja se bavi proizvodnjom i isporukom ovih boca, navodi da one mogu biti ekstremno opasne ukoliko se pravilno ne koriste.

Đelmo kaže da ukoliko se koriste na pravi način, nema opasnosti od eksplozije plinskih boca, ipak, korisnici istih trebalo bi pravilno da se edukuju o korišćenju, kao i da proveravaju njihovu ispravnost i potencijalno curenje gasa.

- Plinske boce nisu opasne kad se pravilno koriste naravno, potencijalna opasnost postoji, ali to imate i kod električnih instalacija. Imamo upite svakodnevno od klijenata i trudimo se da ih edukujemo u samom procesu montaže, korišćenja i skladištenja plinskih boca - kaže sagovornik.

Kako pojašnjava Đelmo, saveti za korišćenje su prilično jednostavni, ipak, treba obratiti posebnu pažnju na nekoliko stvari.

- Saveti sa korišćenje su jednostavni, prilikom montaže se mora obratiti pažnja na spoj između boce i uređaja koji je potrošač gasa, tu se nalazi dihtung-gumica koja je potrošna i ona obezbeđuje siguran spoj između plinske boce i potrošača. Naš savet je prilikom zamene boce da se zameni i dihtung gumica, posle toga se spoj proveri - kaže on.

Dodaje da majstor može da izađe na teren kako bi proverio spoj gumice i potrošačkog uređaja, ipak, postoji i jedna "caka", kako to građani mogu da urade i sami - u kućnim uslovima.

- Najlakši metod je sapunica, svaka kuhinja ima deterdžent i sunđer, napravi se sapunica i nanese se na samo mesto spajanja boce i potrošača, ako se pojave balončići to je znak da gas curi i sam spoj nije dobar, naravno ako nema balončića spoj je siguran i bezbedno možete koristiti plinsku bocu. Napominjem ovo jer svako domaćinstvo može samostalno da napravi ovaj vid provere, naša firma koristi specijalne detektore za curenje gasa koje ne poseduje potrošač - kaže sagovornik.

Đelmo navodi da u 99 odsto slučajeva do tragedije dolazi zbog ljudskog faktora, te je najbitnije da potrošači znaju kako bezbedno da spoje boce sa uređajem i redovno proveravaju kvalitet spoja.

Povodom nesreće koja se dogodila u Paraćinu u utorak, sagovornik kaže da su takve situacije vrlo retke, te da se češće dešava da dođe do curenja plina, koji takođe može imati strašne posledice ukoliko se ne primeti na vreme.

- Do eksplozije same plinske boce može doći ako je boca u plamenu i njen pritisak se izjednači sa atmosferskim pritiskom i onda plamen ulazi u bocu i dolazi do eksplozije. To su retki slučajevi kad se to dešava, uglavnom dolazi i do eksplozije samog gasa u nekoj prostoriji, npr curi vam gas u sobi i postigne se određena koncentracija gasa usred same prostorije, bilo kakva varnica, iskra će napraviti eksploziju a plinska boca neće eksplodirati - pojašnjava on.

Nažalost, on navodi da je u Srbiji čest slučaj neodržavanje plinskih uređaja. Takođe, napominje da ljudi retko obraćaju pažnju na servisne intervale, sigurnosne ventile i menjanje cevi. On dodaje da je ključni savet za građane da boce kupuju od ovlašćenih prodavaca i punionica.

- Klijenti na svake 3 godine treba da menjanju crevo na potrošaču, a sigurnosni ventil (regulator) na 5 godina. Plinske boce poseduju atest (datum kontrole), od atesta boca je sigurna za upotrebu narednih 10 godina, posle toga nije bezbedna i mora se opet kontrolisati od strane ovlašćenog imenovanog tela. Boce koje ne poseduju atest nisu bezbedne za upotrebu, nažalost i takvih boca ima na tržištu - zaključuje sagovornik.

MUP: Preventiva ključna, proveravati cevi dva puta godišnje

Aleksandar Krstić iz Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice kaže da je prevencija i provera plinskih boca ključna u sprečavanju tragičnih ishoda. Ipak, dodaje da je olakšavajuća okolnost to što se tragedije poput one u Paraćinu ne dešavaju često, ali kad se dese, zahtevaju brzu reakciju i gašenje požara.

- Eksplozije poput ove u Paraćinu nisu čest slučaj. Ono što je otežavajuće jeste da se u takvim eksplozijama stvori velika materijalna šteta, a neretko dođe i do gubitka života, kao što se dogodilo u utorak. Ono što je takođe problem jeste to što nakon eksplozije dolazi i do požara i onda imamo otežavajuće uslove koji su za nas veliki posao. U takvim situacijama moramo strahovito brzo da reagujemo i pokušavamo da lociramo lica ukoliko su ugrožena i da izvršimo evakuaciju - pojašnjava Krstić.

Krstić dodaje da plinske boce uvek treba proveravati kod ovlašćenih lica, a cevi za protok gasa pred grejnu sezonu.

- Uvek je dobro raditi na preventivi. Mnogo nas koristi gas najviše za pripremanje jela u kućnim uslovima. Najbolja opcija je da se pre svake grejne sezone provere cevi od strane stručnog lica. Ukoliko gas koristimo za kuvanje, najbolje je da se ta provera izvrši dva puta godišnje. Stručna lica poseduju detektore koji mogu da ustanove da li postoji neko curenje gasa i da se reaguje na vreme. Takođe, vrlo je važno da se punjenje gasa ne vrši na alternativnim, već na ovlašćenim punionicama - zaključuje on.

