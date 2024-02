DANAS PROLEĆNE TEMPERATURE, ALI BIĆE I PLJUSKOVA! Do 20 stepeni, evo kome lekari savetuju oprez

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno i natprosečno toplo, mestimično s kratkotrajnom kišom ili pljuskovima.

Južni i jugoistočni vetar biće slab do umeren, ali u južnom Banatu, Pomoravlju i u planinama povremeno jak.

Najniža temperatura od šest do 10 stepeni, a najviša od 15 do 20.

U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i natprosečno toplo, sredinom dana kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura od sedam do devet stepeni, a najviša oko 19 stepeni.

Biometeorološka prognoza Oprez se svetuje astmatičarima, srčanim bolesnicima i mentalno nestabilnim osobama, a većina hroničnih bolesnika može očekivati uobičajene tegobe. Očekivane meteoropatske reakcije su reumatski i bolovi u mišićima.

I početkom naredne sedmice biće promenljivo vreme uz smenjivanje sunčanih i oblačnih intervala i toplo za ovaj period godine - u većini mesta od 15 do 20 stepeni. U košavskom području i planinama biće vetrovito, uz umeren do jak, povremeno i olujni južni i jugoistočni vetar.

U ponedeljak će slaba, kratkotrajna kiša ponegde biti na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku Srbije, a od četvrtka uglavnom u brdsko-planinskim predelima.