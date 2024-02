KONAČNO IZJEDNAČEN POLOŽAJ PORODILJA: Izmena Zakona se najviše odnosi na žene koje su imale problem da napune 18 meseci staža

Plata tokom trudničkog odsustva, prema novoj odluci Ustavnog suda, ulaziće u obračun zarada za porodiljsku platu. Time je položaj zaposlenih porodilja koje su morale da održavaju trudnoću, u odnosu na one koje to nisu, sada izjednačen.

Do stupanja na snagu nove odluke, u obračun naknade tokom porodiljskog odsustva nije ulazio period trudničkog bolovanja, a izmena se najviše odnosi na žene koje su imale problem da napune 18 meseci radnog staža, koliko je neophodno da bi ostvarile pravo na punu zaradu.

To je značilo da je broj meseci koji je bio potreban za ostvarenje prava na punu zaradu posle porođaja morao biti 18, uz dodatan broj meseci tokom trudničkog bolovanja.

- Ja sam se porodila u avgustu 2021. godine, i ja sam jedna od onih koja je sve vreme mogla i želela da radi jer mi je posao takav da mogu da radim i od kuće. S obzirom na to da sam radila svih 18 meseci, naknada mi je kada se cela računica uzme u obzir bila isto koliko i plata, ali mnoge moje prijateljice su radile manje meseci i samim tim primale i manje novca, a neke nisu uopšte. Tako da mislim da je ova odluka itekako izjednačila položaj žena - rekla je Ena Savić, porodilja.

Porodilje u roku od šest meseci mogu da podnesu zahtev za obeštećenje nadležnima, ukoliko smatraju da su oštećene primenom delova neustavne odredbe Zakona.

- Sam zahtev se formalno nalazi na sajtu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, dakle tamo je i taj formular koji može da se popuni i da se preda nadležnom organu. To su uglavnom gradski ili opštinski sekretarijati za socijalnu ili dečiju zaštitu. Razlika će im biti isplaćena između one nekadašnje visine naknade koju su imale, i one koju su trebale da imaju u odnosu na ovu kakva je odluka ustavnog suda - navela je Tatjana Macura, Udruženje „Mame su zakon”.

Novom odlukom će u obračun ulaziti iznosi koji imaju karakter zarade, odnosno sve vrste prihoda koje zaposleni dobija od poslodavca, a na koje su plaćeni porezi i doprinosi koji prethode otvaranju porodiljskog odsustva unazad 18 meseci.

- To je dosta da kažem pomoglo i izjednačilo položaj žena koje su morale da odsustvuju radi održavanja trudnoće i žena koje to nisu morale, jer prosto za vreme samog tog odsustva broj meseci u smislu obračuna naknade zarade za vreme tog odsustva nije ulazio u sam taj obračun - rekla je Amina Rovčanin, advokat.

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom je i ranije imao odluke suda koje su poništavale neke ranije odredbe tog Zakona. Žene koje su se porodile između 1. jula 2018. i 19. aprila 2019. godine dobile su pravo na izmenjeno rešenje o porodiljskom odsustvu prema toj ranijoj odluci. A sada takođe imaju pravo na obeštećenje koje se odnosi i na novu odluku, koja će u velikoj meri olakšati i poboljšati položaj trudnica i porodilja.

