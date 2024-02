PROFESOR MEDICINSKOG NA ISPITU NAŠAO NOVAC U INDEKSU Njegov potez sve iznenadio: Objavio i sliku, a studentima poslao JASNU PORUKU

Januarsko-februarski rok je na nekim fakultetima završen, na nekim još traje, a jedan profesor je na ispitu u indeksu studenata našao novac.

Profesor Medicinskog fakulteta u Nišu, dr Dušan Milisavljević, podelio je na Fejsbuku fotografiju indeksa kao i novac koji je zatekao.

"Januarsko-februarski ispitni rok. Utisak su mi par indeksa i novčanice od 10 dinara i 10 denara u indeksu. Kažu, to je za sreću da dobiju desetke.

Profesor želi svima sreću ali za polaganje ispita je potrebno ozbiljno učenje a ne sujeverje", napisao je on na Fejsbuku uz fotografiju indeksa.

U komentarima su se svi složili da je potrebno znanje pre sujeverja, ali je bilo i onih koji kažu da to nije nitša strašno.

"Bravo profesore. Učenje i znanje je potrebno, a ne sujeverje... Strašno je da mladi ljudi budu sujeverni", "Ako im to podiže samopouzdanje, neka. To je kao sa ovima verujućim, što je vera slabija krstovi su veći. Kada si utemeljen u znanju ne trebaju ti pomagala", "Ali "srećna hemijska" nikada nije na odmet. Na pamet mi nije padalo da krenem na ispit bez one koju sam koristila na prethodnom", "A prethodno mama prospe vodu studentu,za sreću", naki su od komentara ispod ove objave.

