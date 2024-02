EDUKATIVNI ŠKOLSKI KARAVAN „ZDRAVA HRANA SVAKOG DANA“ OBIŠAO VIŠE OD 80 OSNOVNIH ŠKOLA U SRBIJI

Da li školarci znaju kako treba da izgleda tanjir pravilne ishrane i zašto je važno da svaki obrok bude balansiran? Ovo pitanje se nameće u svetlu sve veće brige o zdravijoj ishrani dece. Nutricionisti ističu da je pravilna ishrana ključna za rast i razvoj mališana, ali koliko je deci zaista poznato koje sve namirnice čine pravilan obrok? Strukovni nutricionista-dijetetičar Ivana Mišić otkriva da, iako veliki broj četvrtaka ima osnovno znanje o tome, postoji još dosta prostora za dodatnu edukaciju.

Ona u sklopu edukativnog programa „Zdrava hrana svakog dana“ od početka školske godine drži interaktivna predavanja đacima četvrtih razreda škola na temu zdrave i balansirane ishrane. Ovaj program realizuje trgovinski lanac MAXI u saradnji sa Ministarstvom prosvete. Školski karavan, koji je krenuo u septembru iz centra Beograda, do sada je prošao kroz Zrenjanin, Suboticu, Sremsku Mitrovicu, Rumu, Novi Sad, Niš, Leskovac, Vranje, Kruševac… U planu je da se do kraja školske godine predavanje održi u 150 osnovnih škola širom Srbije.

„Nakon susreta sa više od 7000 đaka zaključila sam da je svaka prilika za dodatnu edukaciju o pravilnoj ishrani od izuzetne važnosti. Većina dece pokazuje osnovno poznavanje ove teme i upoznati su sa tanjirom pravilne ishrane ali i dalje imaju nedoumice i potrebu za boljim razumevanjem. Oni najčešće znaju koje sve namirnice jedan obrok treba da sadrži, ali neretko izbegavaju da unose dovoljno povrća. Dakle, oni znaju šta bi trebalo da jedu, ali to ne znači nužno i da to znanje primenjuju uvek kada imaju izbor“, navodi nutricionista Ivana Mišić i dodaje da se to najbolje može primetiti kada govorimo o užini:

„Deca ovog uzrasta se hrane dosta pravilno jer su i dalje pod nadzorom roditelja pa uglavnom donose užinu od kuće. Međutim, kada dobiju priliku da sami biraju, neretko će prednost dati slatkišima ili grickalicama. Zato se trudim da im, osim toga šta treba da jedu, na zabavan način dodatno odgovorim i na pitanje zašto, odnosno kako svaka od namirnica koja čini tanjir pravilne ishrane doprinosi njihovom rastu i razvoju, kako bi sutra kada sami budu birali obroke odabrali zdravije opcije“, zaključuje Ivana.

Osim edukativnih predavanja za školarce, inicijativa „Zdrava hrana svakog dana“ obuhvata i podršku roditeljima u ostvarenju ovog cilja, te je od strane nutricioniste kreiran i MINI kuvar sa više od 20 zdravijih recepata, osmišljenih tako da deca i roditelji mogu zajedno da ih pripremaju.