3 SRPSKE NAUČNICE U TRCI ZA NAJBOLJI ISTRAŽIVAČKI RAD: Jedna leči reumu, druga oči, treća je farmaceut! One su naše FINALISTKINJE!

Međunarodna stručna komisija konkursa "International Medis Awards for Medical Research", koja već desetu godinu nagrađuje najveća istraživačka dostignuća lekara i farmaceuta iz država srednje i istočne Evrope, odabrala je 18 finalista, a među njima je čak troje istraživača iz Srbije.

Komisija je pregledala 242 naučno-istraživačka rada, a kriterijume za nominaciju ove godine zadovoljilo je 148 prijava. Finalisti iz Srbije su istraživači iz oblasti farmacije dipl. farm. Milena Anđelković, oftamologije doc. dr Maja Živković i reumatologije prof. dr Ana Banko, čiji su radovi objavljeni u prestižnim svetskim naučnim časopisima.

Za učešće u 10. "International Medis Awards for Medical Research" mogli su se prijaviti lekari i farmaceuti koji su svoje naučno-istraživačke radove objavili u uglednim naučnim publikacijama sa faktorom uticaja višim od 1.500. Za nagradu za najbolji istraživački rad takmičili su se lekari i farmaceuti iz devet zemalja Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Mađarske, Severne Makedonije, Slovenije i Srbije.

Prof. dr Ana Banko iz Instituta za mikrobiologiju i imunologiju, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu nominovana je za nagradu iz oblasti reumatologije na temu "Uloge markera infekcije Epštajn Bar virusom za remisiju kod reumatoidnog artritisa".

- Biti finalista na ovakvom međunarodnom konkursu imponuje svakom naučniku. Iako je za naučnika glavna motivacija razumevanje istraživačke misterije i on bi to svakako radio i bez nagrade, kada se ona ipak dobije to predstavlja validaciju značaja dobijenih rezultata i uloženog truda. Naš rad u oblasti reumatologije po prvi put u literaturi pokazuje da regresija bolesti (reumatoidnog artritisa) može da se predvidi detekcijom specifičnih antitela na Epštajn Bar virus. Ovaj podatak baca novo svetlo na interakciju između virusa i domaćina i potencijalnu primenu virusoloških parametara u praćenju ove i drugih autoimunskih bolesti - istakla je finalistkinja prof. dr Banko.

Do 2023. godine na ovaj međunarodni konkurs ukupno je bilo prijavljeno 1.442 važeća rada koje je pregledala stručna komisija, izabrano je 174 finalista i proglašeno 83 pobednika.

Za verodostojnost čitavog konkursa pobrinuo se međunarodni stručni žiri sastavljen od deset članova koji dolaze iz sedam zemalja iz kojih su prijavljeni kandidati. Jedan od njih je i prof. dr Dragoslav Sokić, direktor Klinike za neurologiju Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije.

- Imam čast da kao predstavnik Srbije budem član žirija iz oblasti neurologije. Ovaj međunarodni konkurs privukao je veliki broj istraživača sa svojim aktuelnim radovima. Kriterijum za dodelu ove nagrade je da je istraživanje urađeno unutar zemlje iz koje istraživač dolazi i da nema komercijalni sadržaj, odnosno da nije posvećena temi koja ima neki profitni ili neki drugi komercijalni karakter. Prethodne dve godine dobitnik nagrade iz oblasti neurologije su bili doktori iz Srbije - objasnio je prof. dr Sokić.

Prošle godine je to bio dr Ivo Božović, a godinu dana ranije je to bila dr Aleksandra Tomić.

- Ove godine iz neurologije je bio prijavljen 31 rad. Kada se gleda kvalitet tih radova, postoje određeni kriterijumi. Traži se da rad ima ozbiljan stepen inventivnosti i to se posebno nagrađuje dodatnom ocenom. Druga stvar koja se traži od rada jeste da ima praktičan klinički značaj, da se iz toga može izvesti neki zaključak vezan za stanje, dijagnozu ili tretman pacijenta. Kada se sve na kraju oceni, dva rada su se ove godine istikla po kvalitetu. Jedan dolazi od autora iz Mađarske, a drugi rad je došao iz Severne Makedonije. Ko će od ta dva rada biti izabran kao pobednik, kao i ko će biti pobednici u ostalih osam zdravstveno-naučnih oblasti, saznaće se 7. marta u Ljubljani, kada će se održati svečana dodela nagrada - kaže prof. dr Sokić za RTS.

