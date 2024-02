"HITNO SU ME OPERISALI, VADILI MI ORGANE" Milena doživela horor na kiretaži: Doktor mi rekao da pacijenti ne moraju sve da znaju!

Mileni Anđelković iz Beograda, tokom kiretaže u privatnoj klinici, probušena je materica.

Iako joj je život bio ugrožen, ona je ipak puštena kući isto veče, uz savet da se javi na konsultativni pregled na GAK Kliničkog centra Srbije, gde su joj kasnije spasili život.

Potresna sudbina Milene Anđelković počinje u trenutku odlaska na kiretažu u privatnu kliniku, ali umesto rutinske procedure, ona se suočava sa neopisivim bolom, ali i nepravdom.

foto: Shutterstock

- Desilo se to da sam imala zakazanu intervenciju na privatnoj klinici 21. decembra. Otišla sam u dogovoreno vreme, platila intervenciju unapred i obavili su to što su obavili. Kada sam se probudila, obilazili su me lekar i sestra koja je asistirala na intervenciji, ništa mi nisu govorili konkretno, pitali me kako sam, imala sam neke bolove, ali mi nije bilo čudno jer sam smatrala da je to normalno. U nekom mometnu mi govore da ne mogu sama kući, nego da mora da dođe neko po mene. Došao je moj suprug. Doktor je rekao da ćemo da obavimo kontorlni ultazvuk, međutim sve vreme je ta sestra bila na telefonu sa direktorom klinike i kad god je razgovarala sa njim ona je izlazila iz te sobe. I dalje mi nista nije bilo neobično. Uradio je kontrolni UZ i nista mi nije govorio. Osetila sam tu već da nesto nije u redu.

Međutim, Milenu je lekar pustio kući uz terapiju i naznaku da se javi na konsultativni pregled na GAK.

- Otišli smo kući, bolovi su bili nepodnošljivi, dva porođaja sam prošla, ali sa ovim ne može da se poredi. Krenuli smo u Višegradsku, stigli smo tamo, sačekali su me lekari i sestre koji su mi nakon toga obavili operaciju. Prilikom pregleda UZ u Višegradskoj, ustanovljeno je da imam unutrašnje krvarenje, ali nije bilo jasno odakle krvarim jer u izveštaju koji sam donela sa priv. klinike nije pisalo ništa konrketno. Prebacili su me na odeljenje, uradili ponovo UZ i ustanovili da krvarenje nestaje. Odlučili su da me hitno operišu, vadili su organe prilikom operacije da vide da li je jos neki organ oštećen, a na kraju su videli da mi je probijen zid materice.

Milenin advokat Vlastimir Ananijev foto: Kurir televizija - Nije smeo takvom pacijentu da kaze "okej idite kući" što u nalazu piše, gde se traži samo konsultativni pregled GAK Višegradska, znaci traži se konsultativni pregled, što znači da nije hitno niti urgentno.

A najpotresnije u celoj ovoj priči, kako kaže Milena, bile su reči lekara koji je operisao na privatnoj klinici:

- Izvinjavao se, objašnjavao je kako se to dešava, kako naravno nije namerno i ponudio mi je novac da mi vrati, novac kojim sam ja platila tu intervenciju. Ja nisam želela da uzmem novac. Kada smo ga pitali zašto mi nije rekao dok sam bila tu šta mi je uradio i zašto me uopšte pustio da odem kući. On je meni rekao da pacijenti ne moraju uvek sve da znaju.

Vlastimir je podneo krivičnu prijavu protiv lekara koji je operisao Milenu. Kako kaže, on je predao dokumentaciju gde je navedeno šta zapravo smatra da nije ispoštovano od strane lekara.

03:02 HITNO SU ME OPERISALI, VADILI MI ORGANE Milena doživela horor u privatnoj klinici: Rekao je da pacijenti ne moraju sve da znaju!

- To je krivično delo teško ugrožavanje života ljudi, u odnosu na nesavesno lečenje, jer mi smatramo da Milena koja je pretrpela to što je pretrpela, odnosno da je doktor morao znati, kao lekar, kao stručna osoba je znao ili je morao znati da je došlo do proboja materice da je žena imala unutrašnje krvarenje, jednostavno nije smeo takvog pacijenta da otpusti.

Vanja Milošević, ginekolog GAK Narodni front foto: Kurir televizija - Većina privatnih klinika nije u ovom trenutku osposobljena da može da na najveće izazove, ne zaboravite da i jedna jednostavna hirurška intervencija može da se desi nešto mnogo složenije.

Kako ističe struka, svaka hiruška intervencija, nezavisno da li se vrši na državnoj ili privatnoj klinici, sa sobom nosi određeni rizik. A, posebno kada su u pitanju ginekološki zahvati, jer se u ovom slučaju, ni jedan zahvat ne može smatrati rutinskim.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

02:43 dr Slađana Mihajlović, upravnica bolnice za ginekologiju i akušerstvo Dr Dragiša Mišović