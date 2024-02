POTRESNO! POSLEDNJI SUSRET MAJKE I HEROJA SA KOŠARA: Hteo je da se ženi, ja sam ga sprečila, A ONDA JE DEVOJKA URADILA OVO

Kata Cerna, majka heroja sa Košara Tibora Cerne koji je sa svojom dvadeset jednom godinom herojski položio život za otadžbinu, prisetila se svojih poslednjih susreta sa sinom.

Poslednji susret majke i sina pre nego što će on ući u red slavnih heroja desio se tokom produženog vikenda koda je sa već uveliko ratnog Kosova i Metohije 1999 godine došao u posetu svojoj kući.

foto: Kurir televizija

- Tada sam ga videla poslednji put. Imao je svoju neku grupu sa kojom je svirao. On je sam sebe odškolovao. Pomagao je i brata koji se oženio. Zarađivao je na muzici. Bio je duhovit strašno. Baš baš duhovit. Podizao im je raspoloženje u rovovima. Na svaku moju je imao tri u istom momentu. Ja nešto kažem on ima odgovor iz cuga. Ne nešto posle pet minuta nego istog momenta. Sve sekvence iz ovih kultnih filmova. Maratonci, Dom za vešanje, sve one šaljive replike je znao napamet - rekla je majka stradalog heroja. Tibor je kako kaže planirao i ženidbu, ali nažalost njegova devojka nije ga dočekala:

01:38 POTRESNO SEĆANJE MAJKE HEROJA SA KOŠARA NA SINA: Bio je pred ženidbom i pomagao je brata! Evo zašto su ga ratni drugovi OBOŽAVALI!

- 4. septembra je hteo da se ženi, da dovede devojku kući. Rekla sam mu ne sinko, kad se budeš vratio iz vojske slobodno ti nju sa stanice za ruku i dovedi je. Neću ja nikoga da čuvam. Nije ga ni dočekala, udala se. To je život.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud