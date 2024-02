RHMZ OBJAVIO NAJNOVIJU NAJAVU, UPALJEN METEO ALARM! Olujni udari vetra prete ovim delovima Srbije, stiže i naoblačenje s kišom

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i dalje toplo za ovaj period godine, a u košavskom području i vetrovito.

Slaba kiša, uglavnom pre podne i sredinom dana, očekuje se ponegde u zapadnim, južnim i istočnim predelima Srbije.

foto: RHMZ

Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, u košavskom području i ponegde u planinskim predelima i jak, a na jugu Banata i sa udarima olujne jačine.

foto: RHMZ

Zbog vetra će u Pomoravlju i Banatu biti upaljen meteo alarm.

Najniža temperatura će se kretati od pet do 11 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 20 stepeni.

Naoblačenje sa slabom kišom koje će uveče zahvatiti južne delove, tokom noći proširiće se i na ostale predele Srbije.

foto: RHMZ

Inače, prema najnovijoj najavi Republičkog hidrometeorloškog zavoda, početkom sledećeg meseca zadržava se natprosečno toplo vreme. U većini mesta najviša temperatura biće od 15 do 20 stepeni.

U košavskom području, kao i ponegde u planinskim predelima, duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će na jugu Banata, a danas i sutra i u donjem Podunavlјu, imati i olujne udare. Kratkotrajna kiša ili kratkotrajni lokalni plјuskovi očekuju se ponegde danas, sutra i u subotu s većom verovatnoćom pojave u brdsko-planinskim predelima.

Prognoza za naredna tri dana

Petak

Umereno do potpuno oblačno i toplo, mestimično sa slabom, kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u košavskom području i ponegde u planinskim predelima umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujni. Najniža temperatura od 7 do 11 stepeni, a najviša od 14 do 19 stepeni.

Subota

Promenljivo oblačno i toplo, ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom il ipljuskom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, u košavskom području i ponegde u planinskim predelima umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i olujni. Najniža temperatura od 5 do 10 stepeni a najviša od 15 do 20 stepeni.

Nedelja

Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 9 stepeni, a najviša od 15 do 20 stepeni.