AKO IMATE VEĆINU, KAKVA GOD ONA BILA, ONDA FORMIRAJTE GRADSKU VLAST! Evo šta kažu analitičari o novim izborima u Beogradu

Sagovornici Kurira, sociolog Vladimir Vuletić i profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković, kažu da ne vide razlog za održavanje novih beogradskih izbora.

- Čisto politički gledano, ako imate većinu, kakva god ona bila, onda formirate gradsku vlast. Nećete nikada imati situaciju, a ne bi ni bilo normalno, da jedna stranka ima 70 odsto pa da se kaže da je čisto. Ako imate većinu, imate, a ako ne, idete na izbore. U suprotnom se postavlja pitanje zašto se ide na izbore, da bi se obezbedio nekakav legitimitet, koji imate samom činjenicom da imate većinu, a da li će neko spočitavati da ste kupili odbornika, pa neko može da spočitava da ste kupili i celu stranku - navodi Vuletić.

I profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković za Kurir kaže da nema razloga da se organizuju novi izbori u prestonici.

- Više puta sam ukazivao da je zapadni establišment vrlo bitan faktor, jer pokušava da utiče na dešavanja u Srbiji. Zato mislim da se zbog eventualnog pritiska i pokušaja osuda sačekao ovaj izveštaj, koji je vrlo racionalan i jedna je vrsta potvrde odustajanja zapadnih moćnika od toga da prelaze granicu i na silu utiču na dešavanja u našoj zemlji. To je dobar znak, jer imajući u vidu šta je sve pred nama, od kapitalnih investicija do uticaja događaja u svetu, svaki dan je značajan i ne treba nam odugovlačenje s hvatanjem ukoštac sa svime. U interesu je i Srbije i Beograda da se što pre formira vlast, što je produktivan potez koji bi imao za cilj i velike uštede, imajući u vidu koliko sve to košta - kazao je Petričković.

Kurir.rs