FEBRUAR DUPLO TOPLIJI OD PROSEKA, A ŠTA NAS ČEKA U MARTU? Meteorolog Sovilj najavljuje zahlađenje i sneg POČEVŠI OD OVOG DATUMA

Najviša februarska temperatura zabeležena u poslednjih 136 godina je izmerena upravo ovog februara, a najavljuje se da će i početak marta obeležiti više temperature od uobičajenih.

Novinar Kurira Saša Dobrijević je sa sagovornikom Slobodanom Soviljom, načelnik Nacionalnog centra za rane najave i upozorenja u RHMZ, razgovarao o tome da li je zima završena pre roka.

- Februar zaista jeste bio najtopliji u istoriji meteoroloških merenja. Prethodni rekord je premašen i to značajno. Podatak kaže da je srednja maksimalna temperatura bila 15.8 stepeni, dok je srednja vrednost za prethodnih 30 godina 7.8 stepeni. To znači da smo prethodni rekord premašili za čitavih 8 stepeni. Do sada smo tokom zimskim perioda imali dane sa toplim vremenom, ali su trajali svega jednu nedelju, nakon čega bi usledilo zahlađenje. Tokom februara ove godine, nismo imali značajno zahlađenje. Izostao je sneg čak i u planinskim predelima. Zaista svedočimo toplom i suvom februaru.

02:42 NAKON NAJTOPLIJEG FEBRUARA U ISTORIJI, SLEDI IZNENADNO ZAHLAĐENJE! Sovilj za Kurir otkrio: Evo kog marta se očekuje sneg

Potom je odgonetnuo da li u narednom periodu možemo da očekujemo sneg:

- Hoće, s obzirom na to da nam 6. marta sledi zahlađenje koje pristiže sa severa i istoka Evrope i ono će usloviti pad temperature, kao i to da kiša pređe u sneg u planinskim predelima naše zemlje. Trenutno ima samo 10-ak centimetara snega na najvišim planinskim predelima. U nižim predelima maksimalne dnevne temperature će biti od 10 do 13 stepeni.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

01:36 BIĆEMO POD UTICAJEM VETRA KOJI ĆE DONETI PRAŠINU Meteorolog Todorović otkrio KAKVO VREME NAS ČEKA DO KRAJA FEBRUARA