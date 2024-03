FILMSKA PRIČA BAKE KOJA JE USPELA DA USVOJI UNUKA: Majka ga ostavila u Zvečanskoj, sin mi je u zatvoru saznao da ima dete! FOTO

Marica Milošević (70) uspela je, nakon dugogodišnje borbe, da usvoji svog unuka Peđu koga je majka ostavila u Zvečanskoj. Tražila ga je od dana kada je od sina koji se nalazi na izdržavanju zatvorske kazne čula da uopšte ima unuka. Njena priča liči na film sa srećnim krajem.

Baka Marica na početku njene neverovatne priče naglašava da je njena porodica uvek bila za primer. Ali, prvi problemi kreću nakon što je njenoj ćerki dijagnostikovan kancer sa 17 godina.

Sin u zatvoru saznao da ima dete

Kako priča, u toj borbi za ćerkin život koja se završila tragično, ona i suprug su "ispustili" sina.

- Kako je ona umrla, tako su počeli problemi. Sin je bežao iz kuće, tražio je društvo na ulici, bio je u zatvoru i kada je izašao iz zatvora, bio je sa tom gospođom koja je rodila njemu sina, živeli su zajedno 9 meseci, pre nego što je on opet završio u zatvoru. Mi ništa o njoj nismo znali - priča baka Marica kroz suze.

Nakon dve i po godine boravka u zatvoru, njenom sinu stiže pismo.

- Ona je poslala pismo mom sinu u zatvoru da se njihov sin nalazi u Zvečanskoj, rekla mu je da se zove Predrag i da je ona njega odmah po rođenju ostavila, nije ga ni u ruke uzela. Sin me je odmah pozvao da odem da vidim šta se dešava. Ja sam to i uradila, ali sam bila u šoku, nisam verovala da imam unuka. Potvrdili su mi u Centru za socijalni rad da to jeste moj unuk - priča Marica.

Prvi susret sa unukom

Priseća se i svog prvog susreta sa unukom Peđom u Zvečanskoj.

- Odmah sam odatle otišla u Zvečansku kod socijalnog radnika. Ispričala sam mu situaciju, on mi je potvrdio sve. Rekao mi je da mu je čudno da niko nije došao dve i po godine da ga obiđe, ja sam mu objasnila da mi nismo ni znali. Dozvolio mi je tada da vidim svog unuka, odveo me je u sobu gde su deca. Ja sam njega odmah prepoznala, on je isti moj sin. On je krenuo prema meni rukama da ga uzmem u ruke. Kad tad nisam dobila infarkt, neću nikada - priseća se baka Marica gostujući u jutarnjem programu Prve televizije.

foto: Printscreen/Prva TV

Marica je odmah angažovala advokata, a njena borba za unuka trajala je pune dve godine, nakon čega joj je sud dodelio starateljstvo. Ali, ni tu nije bio kraj njenim problemima.

- Sud je doneo odluku da sam ja staratelj detetu, ali onda me je Centar za socijalni rad maltretirao. Tražili su DNK, nisu mi davali dete, da treba na upoznavanja dolazim, pa da ga uzmem ujutru pa da ga vratim uveče. Dva meseca su mi pravili problem. On to u početku nije shvatao, ali kako je rastao, već je počeo da bude svestan. Kada sam ga dovela iz Zvečanske kući, on nije znao šta je to frižider, tuš kabina, šporet.. Bog mi je uzeo ćerku, ali mi je dao unuka - kaže Marica.

Peđa danas ima 12 godina, a kako njegova baka priča, slažu se odlično.

- Sve me sluša, on je toliko vredan, pre nego što ode u školu on mene prvo pita da li treba nešto da mi pomogne. Ja za njega moram da budem zdrava, ne smem da se razbolim. Imala sam infarkt, on je sve vreme bio uz mene. On je toliko vezan za mene, da je to neverovatno - kaže Marica.

Bolna pitanja

Na pitanje voditeljke da li joj je potrebna finansijska pomoć, jer žive isključivo od njene penzije, skromna baka Marica kaže:

- Meni je jako neprijatno da pričam o tim stvarima, živimo od moje penzije. Ja mnogo para dajem za lekove, ali ja uvek za mog unuka ostavim da ima i za patike i užinu i sve što mu zatreba. On mora da ima sve ono što imaju i druga deca - rekla je Marica gostujući na TV Prva.

Peđa sa svojom majkom nema nikakav kontakt, kaže Marica.

- On ko god da ga pita, on kaže da je njemu majka mrtva. Jednom prilikom mi je došao i pokazao poruku od majke da mu je stigla. U poruci je ona pitala da se vide, kada ga je pozvala i predstavila mu se kao njegova majka, Peđa joj je rekao "Ko si ti bre, ti nisi moja majka, moja majka je mrtva. Imamo samo baku i tatu" - ispričala je.

Kurir.rs/ Prva.rs/ Blic/ Preneo: S.Đ.

Bonus video:

04:11 BAKA MILENA 60 GODINA NIJE OTIŠLA KOD LEKARA! Nakon pisanja Kurira dobila je veliku pomoć, ali jedna stvar joj MNOGO NEDOSTAJE