MLADE NADE IZ CELOG SVETA SE TAKMIČE NA FONU! Isidora: Studenti će se staviti u ulogu menadžera i rešavati realne BIZNIS PROBLEME

Na Fakultet organizacionih nauka (FON) u Beogradu će od 3. do 9. marta biti održan Belgrade Business International Case Competition (BBICC), međunarodno takmičenje u rešavanju poslovnih studija slučaja!

Isidora Marković (23), studentkinja FON i ovogodišnja predsednica takmičenja BBICC, kaže da je to sjajna prilika da Beogradski univerzitet bude prepoznat među vodećim u sferi menadžment konsaltinga, a studentima da se upoznaju, druže, razmene znanja, i stupe u kontakt s renomiranim kompanijama.

- BBICC je svetsko takmičenje u rešavanju poslovnih studija slučaja, koje okuplja talentovane studente iz celog sveta u Beogradu. Po deveti put, Fakultet organizacionih nauka, Centar za poslovne studije slučaja FON, Case Study Club deo BCA SEE i Business Case Association Southeast Europe organizuju BBICC, koji je i ove godine proglašen za jedno od 10 najboljih svetskih takmičenja u rešavanju poslovne studije slučaja, u istraživanju koje organizuje Univerzitet u Oklandu. Takmičenje okuplja predstavnike 20 univerziteta iz celog sveta. Svaki tim se sastoji od četiri člana i jednog mentora.

Kako je došlo do toga da upravo FON organizuje ovakav jedan veliki događaj?

- BBICC je bila ideja i vizija prof. dr Vesne Damnjanović, koja je trenutno i rukovodilac Centra za poslovne studije slučaja FON. Zahvaljujući podršci koju joj je pružio FON i njenoj upornosti, 2013. godine održan je prvi BBICC. To je jedino takmičenje ove vrste u Jugoistočnoj Evropi. FON je u tom periodu ostvarivao zapažene rezultate na svetskim takmičenjima iz rešavanja poslovnih studija slučaja, što je takođe doprinelo organizovanju ovakvog velikog projekta i kod nas.

Odakle sve dolaze takmičari

Evropa:

- Univerzitet u Beogradu

- Copenhagen Business School

- Maastricht University

- BI Norwegian Business School

- NEOMA Business School

- FEP University of Porto

- Corvinus University of Budapest

- Rotterdam University of Applied Sciences

Azija i Bliski istok:

- National University of Singapore

- The Hong Kong University of Science and Technology

- Thammasat University

- American University of Beirut

Severna Amerika:

- University of Florida

- University of Southern California

- NC State University

- HEC Montreal

- University of Manitoba

- Concordia University

- Wilfrid Laurier University, Lazaridis School of Business and Economics

Australija:

- The University of Melbourne