Raiffeisen Banka i Wolt ti vraćaju iznos dostave za sve porudžbine

Ovog marta (od 4. do 24.) poruči šta god poželiš preko Wolt aplikacije i vraća ti se iznos dostave u vidu Wolt kredita, za svaku porudžbinu plaćenu karticom Raiffeisen banke. Već tradicionalno, ove dve kompanije, na radost mnogih, donose uštedu i poklanjaju nešto lepo svojim korisnicima na teritoriji Srbije! Dobijeni povrat novca, odnosno Wolt kredite, korisnici koji nisu članovi Wolt+ programa, moći će da iskoriste do 30 dana nakon transakcije, za sve što požele na Woltu.

U trci sa vremenom, Visa ili Mastercard platne kartice Raiffeisen banke i on line poručivanje su jednostavno i efikasno rešenje, da ne kažemo dobitna kombinacija. Već danas na Woltu možete naći sve od hrane, preko cveća, potrepština za kuću ili rekvizita za vežbanje, novih naslova u knjižarama. Pred nama je period kada postajemo aktivniji, više se bavimo sportom i razmišljamo o detoksu posle praznika i zime. Izbor je na vama, na klik i u roku od pola sata na vašoj adresi. Izračunajte vreme koje potrošite dok se spremite, odete do restorana, trgovine ili apoteke, sačekate red, kupite šta želite i potom se ponovo vratite do kuće... Ali ne morate, ne gubite vreme ni na uzaludno računanje. U par klikova aktivirajte svoju porudžbinu na Wolt aplikaciji za dostavu i sačekajte nasmejane kurire na vratima svog doma, u najkraćem roku. Znaćete kada dolaze, lako je, jer putem aplikacije možete uživo pratiti njihovo kretanje kroz gradske gužve.

I ne samo to...Ne morate da nosite keš sa sobom, da razmišljate gde vam je novčanik i da li ste zaboravili kusur. Plaćanje preko interneta je brzo i efikasno i podjednako sigurno kao i tehnologija koja se koristi prilikom direktnog plaćanja karticom na mestu prodaje. Iskoristite je.

Koliko ste samo puta čuli da male stvari donose sreću? Zamislite da upravo puštate dugo očekivani film ili seriju uz toplu, omiljenu hranu koju vam je upravo dostavio Wolt dostavljač. Nemojte više da zamišljate, vaši snovi mogu postati java kroz samo par klikova!

