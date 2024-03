UZ HARMONIKU SE ODVEZAO U PENZIJU: Franjo gratis vozio sve putnike u autobusu, karte platio iz svog džepa! Ovo se retko viđa VIDEO

Samo što je zagazio u treću deceniju, 1986. godine, Franjo Sudarević iz Ljutova seo je za volan autobusa "Subotica transa". I nije ga ispustio do kraja septembra prošle godine, kada je odvezao putnike na liniji od Subotice do Tavankuta i - otišao u zasluženu penziju.

Svoju poslednju vožnju Franjo je vozio gratis za sve putnike: njihove karte platio je iz svog džepa.

Ali, kolege su imale iznenađenje i za njega i za putnike. Na poslednju vožnju dovele su mu harmonikaše.

- Ništa nisam znao, na stanici kod "Lifke" video sam kolegu i koleginicu, ali sam mislio da putuju negde. Potom su ušli i ostali, pa i muzika. Baš sam bio dirnut, a putnici su bili oduševljeni. Iskreno, svima želim radni vek kao što sam ja imao - poručuje Franjo.

Punih 37 godina on je prevozio radnike, penzionere, đake... Bio je svedok, često i učesnik, njihovih malih i velikih životnih pobeda i poraza. A, budući da je ceo radni vek proveo u jednoj firmi i uvek na liniji Subotica-Tavankut (mada je dopunjavao i druge), ne čudi što su sa njim putovale i tri generacije jedne porodice.

- Kada sam počeo, sa 21 godinom, bio sam najmlađi vozač u preduzeću, a sada, kada sam otišao u penziju sa 58 godina jer mi vozači imamo beneficirani radni staž, bio sam najstariji po iskustvu - priča Franjo za "Novosti".

- U vojsci sam polagao vozački, posle i za vozača autobusa, pa sam odmah po odsluženju vojnog roka počeo da radim.

Za ceo radni vek ne promeniti ni firmu, a ni radno mesto, za današnje vreme prava je retkost.

- Mogao sam da odem, a mogao sam i da budem "najuren" iz firme jer sam tražio da umesto plaćenog prekovremenog rada dobijem slobodne dane. Direktor se u poslednjem momentu predomislio, iako je papir za otkaz već bio u pisaćoj mašini - seća se Franjo.

- S vremenom sam mnogo zavoleo ovaj posao, u kome je najvažnije uvek ostati pribran, kako u saobraćaju, tako i u odnosu i komunikaciji sa putnicima. Bolje učiniti nešto i mimo propisa, oprostiti kartu, pustiti putnika na srednja vrata ili tako nešto, nego napraviti sukob i lošu atmosferu.

SALAŠ I POZORIŠTE Obrađuje zemlju, drži stoku Za sve godine rada Franjo nije napustio salaš nadomak Ljutova, gde je rođen i gde vodi poljoprivredno gazdinstvo. Obrađuje zemlju, drži stoku... U slobodno vreme voli da ide u pozorište, što mu je, priznaje, takođe velika ljubav.

Tokom njegovih vožnji to nikako nije bio slučaj. Baš suprotno, jer ga zbog muzike koju je puštao tokom vožnje i danas po gradu zovu Figaro.

Bilo je u Franjovom radnom veku i neprijatnih situacija: dva puta su mu otkazale kočnice na autobusu, bilo je i saobraćajki, ali srećom bez velikih posledica.

- Najteže mi je bilo kad je jedan putnik pao jer je imao epileptični napad. Srećom, bili smo blizu bolnice i brzo smo stigli da mu ukažu pomoć - seća se sagovornik.

- Sada ima mnogo nervoznih vozača u saobraćaju, presecaju put i morate da budete spremni da odreagujete. Uvek sam vozio polako, staloženo, bitno mi je bilo da putnici stignu gde su krenuli, a da li će biti tri-četiri minuta kasnije to mi nije bilo važno. Ako vidimo da neko kasni na sledeći prevoz, nazovem otpravnika da zaustavi to vozilo koji minut da bi putnik stigao. Za sve postoji rešenje. Uvek treba biti strpljiv. A najvažnije je stići do cilja. I u ovom poslu, kao i uopšte u životu - zaključio je Franjo.

