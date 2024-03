STIGLO ZAHLAĐENJE U SRBIJU! Danas kiša, a u ovim delovima padaće i SNEG! Evo šta nas do kraja nedelje

Danas će tokom dana u Srbiji biti pretežno sunčano i hladnije vreme - saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ujutro će na severu Vojvodine biti slabog mraza, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije mestimično kiše, dok će na visokim planinama će padati sneg.

Duvaće slab do umeren severni vetar, od podneva povremeno jak.

Najniža temperatura od minus jedan na severu Vojvodine do šest stepeni na jugu i istoku zemlje, a najviša dnevna od osam do 13 stepeni.

U Beogradu će posle oblačnog jutra biti pretežno sunčano i hladnije. Duvaće slab do umeren severni vetar, od podneva povremeno jak. Najniža temperatura od dva do pet stepeni, a najviša dnevna oko 11.

Najava RHMZ za mraz Prema najavi RHMZ, danas u jutrnjim satima na severu Vojvodine očekuje se ponegde slab mraz oko -1 °C. U sredu i četvrtak ujutru očekuje se slab prizemni mraz, a ponegde i mraz na 2 m visine.

Biometeorološka prognoza Pobolјšanje biometeoroloških prilika povolјno će uticati na većinu hronično obolelih. Izvestan oprez se savetuje srčanim bolesnicima i mentalno nestabilnim osobama. Promenlјivo raspoloženje i poremećaj sna Kao meteoropatske reakcije mogući su reumatski bolovi i depresija.

Prognoza za naredna tri dana

Sreda

Ujutru slab mraz u većini mesta. Tokom dana pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab do umeren severozapadni, na istoku povremeno i jak. Najniža temperatura od -2 do 4 stepena na jugu i istoku zemlje, a najviša dnevna od 11 do 16 stepeni.

Četvrtak

Ujutru slab mraz u prizemlju, a ponegde i slab mraz na 2 m visine. Tokom dana pretežno sunčano uz malu do umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 5 stepeni, a najviša dnevna od 14 do 18 stepeni.

Petak

Prolazno naoblačenje koje će ponegde usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 8 stepeni, a najviša od 14 do 19 stepeni.