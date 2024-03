AKO VAM OVAKVA PORUKA STIGNE NA INSTAGRAMU NIKAKO NE NASEDAJTE! Ovako vas navuku da odgovorite, a onda vam SKINU PARE (FOTO)

Korisnici društvenih mreža upozoravaju da se na Instagramu i Fejbsuku pojavila nova prevara! Prema njihovim tvrdnjama korisnicima stiže poruka od prijatelja sa pitanjem "Da li možeš da mi daš svoj broj?" preko koga je moguće skidanje para sa računa.

Na Instagram stranici serbialive_beograd pojavilo se upozorenje jedne Beograđanke.

- Naka ljudi budu upućeni da neko masovno hakuje Fejsbuk i Instgram i šalju poruke: "Da li možeš svoj broj da mi daš" i ko padne na to da. Posle toga ne znam na koju foru koriste taj broj za prijavljivanje na kladionicama i skidanje para sa računa gde se skidaju penzije, plate itd... Pa, eto, ljudi neka vode računa - napisala je ona.

foto: Instagram Printscreen/Serbialive_Beograd

Ako ne kliknete, ne mogu vam ništa

Podsetimo, Kurir je nedavno pisao o ovakvoj vrti prevare nakon što se našoj redakciji javila čitateljka koja je nasela.

Prof. dr Goran Kunjadić, stručnjak za sajber-bezbednost, rekao je tada da je ovakav način prevare već viđen u više slučajeva. Naime, kad se klikne na link, napadači preuzimaju kontrolu i mogu da preko kontakata žrtve šalju dalje SMS i šire svoj naum, objasnio je on.

- Prevare se vrše na taj način što dobijete SMS s linkom, a napadači čine sve kako bi naveli žrtvu da kliknu na taj link. Pošto su naši telefoni zapravo računari i kada kliknete na link, odmah vas odvede na zlonamerni sajt. On u sebi ima virus koji može da nanese neku štetu. Sve zavisi šta je bio cilj napadača, da li su to lični podaci ili novac s računa. Kad kliknete na link, oni preuzimaju kontrolu nad celim telefonom ili delom telefona koji im je koristan. Pristupe računima i na osnovu toga podignu novac ili prebace na neki svoj račun - kazao je Kunjadić i dodao:

foto: Shutterstock, Ilustracija

- Oni čak mogu da vide i kontakte i preko njih šalju dalje SMS i šire prevaru. Ukoliko je novac skinut s računa u banci, on je legalno skinut. Ona bi mogla da pošalje dopis svojoj banci da pokušaju, ukoliko je moguće, da zaustave tu transakciju, ali samo ukoliko se odmah reaguje, kada je novac na prvom sledećem računu. Ukoliko se novac prebacuje na više računa, veoma je teško ući mu u trag.

Kunjadić je apelovao na korisnike da nikad ne kliknu na link koji im je stigao kao SMS:

- Klikom na link omogućavate pristup. Ukoliko to ne uradite, on ne može da pristupi informacijama. Ako vam stigne neki link, obavezno to proverite. Nemojte slati ništa na osnovu elektronske komunikacije. Jako je teško da se napadačima koji se služe ovakvim prevarama uđe u trag.