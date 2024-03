PARE I KLJUČEVI NA OVOM MESTU NIKAD SE NE OSTAVLJAJU! Beogradski policajac otkriva na šta se lopovi zatečeni na delu najčešće vade

Provale u stanove nisu tema samo tokom sezone godišnjih odmora, kada se menjaju brave i traže novi mehanizmi zaštite. Kamere u zgradama i na ulicama donekle su zaustavile lopove, ali protiv starih metoda – pajsera, šrafcigera, ulaska kroz prozor i preko terase – ne pomaže ni moderna tehnologija.

Kada nosimo kese sa namirnicama po povratku iz kupovine, najlakše je samo zatvoriti ulazna vrata stana i odmah tu spustiti ključeve, novčanik, mobilni. Za jednog sugrađanina to nije pravilo, on u takvim situacijama obavezno stavlja ključ u bravu.

"Pa brave ne služe zbog lopova, nego zbog prijatelja, lopov će da uđe u svakom slučaju", smatra sagovornik RTS. Mnogo je, međutim, njih koji ključeve spuštaju odmah kod ulaznih vrata ili cipelarnika.

Ilustracija foto: Shutterstock

Lopovi koriste baš te situacije da se ušunjaju

Za manje od minuta već su uzeli sve što im je bilo na dohvat ruke, a da stanari nisu ni primetili.

Na šta se "vade" zatečeni lopovi "Ako ih neko zatekne u stanu ili u kući uvek imaju spremne odgovore. Uglavnom su to ženska lica, ili kažu da sakupljaju stari papir, traže čašu vode ili traže porodicu Pavlović, Jovanović. Izmisle neko ime da bi imali alibi ili pokriće za to zbog čega su oni u njihovom stanu", ukazuje Slađan Janković, rukovodilac u Odseku za suzbijanje teških krađa u PU za grad Beograd Najčešće kradu nasumice, obilaze zgrade i, kada im se ukaže prilika, uđu u stan. Samo u deset odsto slučajeva žrtvu tipuju. Onda znaju i ko sve živi u stanu, kakve su im navike, gde se nalazi novac, da li imaju psa i koliko dugo će biti odsutni. Takvi lopovi imaju i specijalan alat za otvaranje sigurnosnih vrata.

Ništa bez pajsera

Mnogi i dalje koriste pajsere, šrafcigere ili metalne poluge da obiju stan, da uđu kroz prozor ili preko terase.

"Sami izvršioci se ne boje više kamera, stavljaju kapuljače, fantomke, marame preko lica, preko glave, spuste glavu kada ulaze u zgradu i sigurnosne kamere ne vide njihovo lice. Ali, nama mnogo olakšava rad da znamo u koje vreme su došli, koje su visine, da li je neko mršav, punije građe, kako hoda", objašnjava Janković.

Ilustracija foto: Shutterstock

Statistika pokazuje da lopovi ipak izbegavaju kuće i stanove sa alarmom. Inače, za one koji se u stan ušunjaju i nešto ukradu, predviđena je novčana ili kazna zatvora do tri godine. Provala u stan tretira se kao teška krađa i počinilac dobija od jedne do osam godina zatvora.

Kurir.rs/RTS

