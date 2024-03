'OTKRIVENA JE RUPA NA IMANJU, TO SU KANALI DUGI OKO 10 KM POVEZANI SA RUDNIKOM' Najnovija saznanja sa mesta nestanka devojčice

Gde je dvogodišnja Danka Ilić? Ovo se svi kolektivno pitamo od utorka kada se devojčici izgubio svaki trag, a njena majka je u 13.45 prijavila nestanak.

Alarmirana je čitava javnost, prvi put se aktivirao sistem "Pronađi me", više stotina policajaca je stiglo u Banjsko polje, desetine novinara izveštavaju, ali i nakon više od 50 sati danonoćne potrage deteta nema.

Za to vreme su ispitani i poznanici i komšije, ali i roditelji. Otac je bio na poligrafu, majka je odbila poligraf jer je trudna, a njen telefon je odnet na veštačenje. Slučaj je zastrašujuć, a kako vreme odmiče i kako stižu različite informacije, postaje sve misteriozniji.

Gosti "Usijanja" koji su detaljno analizirali ovu temu bili su Slavica Radovanović, pukovnica MUP u penziji i narodna poslanica Narodnog pokreta Srbije Rajko Nedić, glavni urednik Kurira dr Ana Budak, advokat.

Nedić je izneo informacije vezane za rupe blizu kuće, kao i to da su se ekipe vatrogasaca uputile u te kanali ne bi li pronašli trag od nestale Danke:

- Čuli smo i videli da su prošla vatrogasna i nova policijska vozila pod rotacijom. U suštini, ceo taj teren se prekopava sa bagerima. Naime, pronađena je rupa na imanju, to su neki kanali koji su dugački oko 10 kilometara i koji su povezani sa lokalnim rudnikom. Kada je otrkivena jedna od tih rupa, pristigli su vatrogasci koji se tamo spuštaju. Dakle, tuda se voda dovodi ili odvodi do tog rudnika, tu je čitav splet podzemnih tunela. Ima više takvih šahtova koji imaju pad i idu ispod zemlje. Zato su došle nove jedinice i ekipe vatrogasaca koje će pokušati da se uz pomoć kamera i reflektora spuste dole i vide da devojčica možda nije upala tu. Tu je bila kao šuma, dosta šuta i otpada i kada su to bageri razgrnuli, otkriven je taj tunel. Došli su do zaključka da je tu jedan od tih spusta za kanal dugačak 10 kilometara.

Budak je komentarisala činjenicu da su roditelji u policiji drugi dan, pušteni su, pa vraćeni, potom zadržani:

- Nije to uobičajeno, da idete dva puta, ali nije ni nezakonita. U ovako komplikovanim slučajevima moglo bi se reći da je ovo dobar korak je pokazuje da policija, odnosno javni tužilac koji rukovodi postupkom ima ideju i pravac u kojem smeru istraga mora da ide. Ono što je važno istaći je da ne bi trebalo prejudicirati nekakvu krivicu roditelja usled činjenice da su dvaput išli u policiju jer je to dozvoljeno.

Nedić je spomenuo naslovnu stranu Kurira, pa je otkrio:

- Bavimo se ključnim pitanjima koji su se pojavili u međuvremenu. Prvo pitanje je da li je čudno da je majka posle mnogo godina došla u selo i dovela decu da se igraju. Objasniću, mi smo u prvim informacijama imali da je ta kuća pripada Dankinom ocu i da su oni dolazili tamo povremeno. S obzirom na to da je ovih dana bilo lepo vreme, oni su hteli da iskoriste tu vikendicu, pa je došla sa sinom i ćerkom Dankom. Međutim, ispostavilo se da je taj dan bilo loše vreme, da je kuća zaključana. Majka je ušla unutra da da vodu sinu i u tom trenutku je Danka nestala, to smo čuli. Ispostavilo se da je ključna zaključana i da je majka iz tog belog Forda davala vodu sinu. Majke je parkirala auto iza kuće, iako je bilo mesta ispred, pa je sumnjivo jer deluje kao da je htela nešto da sakrije.

Radovanović je diskutovala da li slučaj ima atipično mnogo nerazjašnjenih stvari, s obzirom na bogato iskustvo koje ona ima pri MUP:

- Kada se ovakvi slučajevi dogode, zaista nije lako policiji, u početku, da postupa jer nema nikoga kao osumnjičenog. Treba tu pronaći dosta odgovora, razgovarati sa dosta ljudi, a po neki put, kao u ovom slučaju, pozvati neke ljude više puta na razgovor kako bi se informacije potvrdile. U razgovoru i u operativnom radu, kako protiče vreme, dolazi se do novih informacija, nije lako u ovom momentu sve proveriti u istom momentu, pa je potrebno vreme. Niko na početku ne može ni da posumnja da bi roditelji bili spremni da urade nešto svom detetu, ali kako se vreme odvija, pojavljuju se nelogičnosti, a na policiji je da se odgovori na neka pitanja.

