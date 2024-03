"IMA MNOGO ČUDNIH STVARI" Komšija o događajima pre nestanka male Danke: "Kako se baš sve izdešavalo tada kad je majka..."

Peti dani u Banjskom polju, a od malene Danke Ilić (2) ni traga ni glasa. Helikopteri su uključeni u današnju potragu što je meštane dodatno uznemirilo, međutim nijedan stanovnik Banjskog Polja nema sumnju o jednoj stvari.

- Nema šanse da se radi o otmici deteta, prosto je nemoguće toliko slučajnosti na jednom mestu. Pritom, ovo je miran kraj, možeš u svako doba izaći na ulicu i ništa ti se neće desiti. Ovde svi sumnjamo u dve varijante, ili je reč o tome da je dete već daleko odavde ili se nažalost bespotrebno nadamo da ima šanse da se potraga završi srećno - rekla je jedna meštanka za Kurir.

foto: Zorana Jevtić

Imali smo dobru nameru, ali ovo je bila greška

Naime, prvog dana potrage za Dankom bili su uključeni i meštani i svi ljudi dobre volje koji su želeli da pomognu, međutim, velika je verovatnoća, kako kažu meštani, da je upravo to odužilo pretragu po Banjskom Polju.

foto: Zorana Jevtić

- U želji da pronađemo dete što pre, svi smo malo pogrešili, ali nikome nije padalo na pamet da može iz svega toga da proizađe ovo. Mislili smo - dete je možda negde upalo, svi smo se podigli na noge da pomognemo policiji, ali evo peti je dan, a deteta nema. Sad su svuda naši tragovi, ali to smo učinili iz najbolje namere - podelio je s nama komšija kog i dalje uznemirava činjenica da smo ušli u peti dan potrage za devojčicom.

foto: Zorana Jevtić, Printscreen

Podsetimo, nestanak Danke Ilić prijavljen je 27. marta oko 13.45 časova, ali nažalost i dalje nema jasnih informacija o sudbini deteta. Prioritet je da se dete pronađe živo i zdravo, i s tom mišlju se poslednjih dana budi svaka osoba u Srbiji i okolnim zemljama, s obzirom na to da je vest o nestanku devojčice odjeknula.

Komšija o vremenu pre nego što je nestala Danka

- Najvažnije je da se dete nađe živo i zdravo, ali nikoga sada ne možemo osuđivati, jedina bitna stvar je ta da dete fizički nije ovde i na tome mora da bude sav fokus da se to reši. Ali ima mnogo čudnih stvari, kako se baš sve izdešavalo tada kada je majka posle toliko godina došla u ovaj kraj. Pritom, komšija koji je vozio onaj sporni zeleni "punto" je dete video oko 10 do 2 pored ove kuće koja se nalazi na nekoliko metara od pojate gde je bila sa majkom i bratom. Međutim, čovek je mislio da je to unuče od ovog komšije pored čije je kuće bila mala, zato je samo prošao dalje. S druge strane, ne postoji šansa da je dete samo došlo do toga dela puta, dvogodišnje dete nema veliki korak da može sama doći do tu - ispričao je još komšija koji je bio uključen u potragu za Dankom i objasnio kako je izgledao ceo taj dan kada se nemilice događaj izdešavao:

foto: Printskrin / You Tube/ZA MEDIA, Printscreen

- Ja sam video kada su stigli, bio sam u bašti iza kuće, odatle imam pogled direktno na pojatu. Žena je stigla sa dvoje dece i parkirala se iza kuće gde prolazi taj kanal o kojem je policija govorila i koji je pretraživala, i to je pitanje što bi se parkirala pozadi kad je put na ovu stranu, nikada se niko ne parkira tamo. Sve je sumnjivo, svi upiru prst u onog ko je dete poslednji put video, a mnogo je nelogičnosti - kaže naš sagovornik.

Poslednja dešavanja iz Banjskog Polja tiču se trenutka kada su dva helikoptera u službi Ministarstva unutrašnjih poslova sa niske visine obilazili područje na kojem je prijavljen nestanak dvogodišnje devojčice Danke Ilić, kao i obližnju šumu.

Kako smo saznali, po nalogu ministra Bratislava Gašića, danas će helikopteri MUP-a nadletati i opservirati širu oblast oko rejona gde je nestala dvogodišnja devojčica.

01:44 NAJNOVIJE SAZNANJA KURIRA SA MESTA NESTANKA DANKE ILIĆ: Helihopter otišao ka borskom jezeru, demantovana informacija o hapšenju