SRBIN NAKON BABINE SMRTI NASLEDIO POLA KUĆE, ALI NA POTEZ TETKE NIJE RAČUNAO: "Samo sam na vratima zatekao OVAJ PAPIR"

Posle smrti člana porodice koji za sobom ostavi (ne)podeljenu imovinu u većini slučajeva između rodbine dođe do zategnutih odnosa - što se upravo desilo jednoj srpskoj porodici koja je nasledstvom dobila svoju polovinu kuće ali ne i mir.

Svoj novonastali problem oko zajedničke imovine predstavio je na Reditu neimenovani Srbin koji je otkrio da nakon smrti bake njegova porodica ima nesuglasice sa tetkom. Kako je objasnio, oko same podele kuće nije bilo svađe - jer je svako dobio svoj zakonski deo, međutim njegova tetka je odlučila da posle toga batali bilo kakav dogovor.

"Posle smrti babe (majke pokojnog oca) koja je živela sa mojom porodicom i sa mnom u istoj kući dolazi do zategnutih odnosa, posle ostavinske rasprave gde se kuća deli 50% tetki i ostalo nama.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Ja u komunikaciji sa njenim advokatom izražavam želju da njenu polovinu otkupim i da mi se da za to 3-6 meseci posle završetka papirologije vezane za kuću i plac. Platio sam sam za celu konverziju koja je trenutno u procesu ali pre neki dan zatičem na vratima papir gde je tetka napisala da od sledećeg meseca svojih 50% daje na izdavanje", kaže on, pa dodaje:

"Evo šta je problem"

"To ne bi za mene predstavljao problem da je kuća podeljena na dva dela, što nije. Već ima prizemlje i sprat na kome mi i živimo. Ne bih imao ništa protiv da tu ona boravi ili živi, na kraju dana to zakonski i njoj pripada ali imam problem sa tim da delim prostor sa osobama koje ne poznajem", priznao je on.

Svojom objavom je takođe upitao druge da li ima zakonskih prava da spreči useljenje nepoznatih ljudi u objekat koji nije precizno sudski podeljen i koji nije ni moguće podeliti na dve stambene jedinice. Međutim, na ovo pitanje nije dobio konkretne odgovore kako i na koji način bi mogao da spreči tetkinu ideju. Ono što jeste dobio, bila je podrška i savet da useljenje nepoznatih ljudi nikako ne dozvoli.

Kurir.rs/Blic